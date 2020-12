Det er for vidtgående at aflyse hospitalsbehandlinger nationalt, men det bør gøres lokalt, mener regionerne.

Danske Regioner opfordrer hospitaler og regioner til lokalt at aflyse behandlinger og operationer, hvis der er behov som følge af presset fra coronapatienter.

Men det vil være uhensigtsmæssigt med generelle aflysninger på nationalt plan, da ikke alle regioner og hospitaler er lige presset af corona.

Det siger Stephanie Lose (S), der er formand for Danske Regioner.

Meldingen kommer, efter at læger og sygeplejersker i et fælles opråb i Politiken opfordrer til at udskyde alle ikke-akutte kontroller og operationer.

- Jeg mener ikke, at vi er et sted, hvor man skal lave generelle aflysninger. Presset på hospitalerne varierer meget fra region til region og hospital til hospital, siger Stephanie Lose.

- Derfor vil det være meget vidtgående at lave generelle aflysninger af anden aktivitet. Det vil både have betydning for de patienter, der bliver påvirket, og for den arbejdsopgave, som vi udskyder, og som vil medføre pukler senere.

Til gengæld opfordrer hun kraftigt til, at der lokalt træffes beslutninger om at aflyse planlagte behandlinger, når der er behov.

- Det er en klar opfordring fra vores side, at man ude i den enkelte region og på det enkelte hospital aflyser det, der er nødvendigt for at få tingene til at hænge sammen, siger hun.

- Det kan være, at man aflyser andre aktiviteter for at frigøre hænder og sengepladser til coronapatienter. Eller hvis der er afdelinger, der bliver ramt af smitte eller sygefravær på grund af corona, så kan man blive nødt til at aflyse aktiviteter i en periode. Man skal ikke spænde buen for hårdt.

1. januar står den ellers suspenderede behandlingsgaranti til at blive genindført. Den sikrer, at alle patienter kan blive undersøgt og udredt inden for 30 dage.

Men det er ifølge Dansk Sygeplejeråd, Yngre Læger, Overlægerne og FOA ikke en god idé, da det vil pålægge hospitaler et yderligere pres.

Danske Regioners formand vil ikke svare på, om hun mener, at behandlingsgarantien som planlagt bør blive genindført efter nytår.

- Det er klart, at det er en periode med enorm stor usikkerhed lige nu, hvor smittetallene er høje, og julen er på vej, siger hun

- Derfor er det en relevant betragtning, hvordan vi agerer i forhold til patientrettighederne, det har vi en løbende dialog med regeringen om. Jeg tænker, at det er noget, vi kommer til at tage stilling til meget snart.

