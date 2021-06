»Jeg skal sgu ikke den vej igen. Vi finder en anden rute.«

Ordene kommer fra Carsten Petersen, og de bliver sendt afsted uden betænkningstid.

For som han siger:

»Hvorfor risikere at blive ramt af en sten igen, når den sidste gang var ti centimeter fra at ramme min kone direkte i hovedet?«

Sådan så forruden ud, efter Carsten Petersen og hans bedre halvdel var blevet ramt af en sten eller anden genstand Foto: Privatfoto Vis mere Sådan så forruden ud, efter Carsten Petersen og hans bedre halvdel var blevet ramt af en sten eller anden genstand Foto: Privatfoto

Og Carsten, der i mandags fik smadret sin bilrude af en flyvende sten på E65-motorvejen mod Ystad, er bestemt ikke alene.

Efter B.T. har bragt en lang række historier om danske bilister, der på turen til eller fra Ystad er blevet ramt af flyvende sten eller andre genstande, bliver der nu søgt efter alternative ruter til at nå til BornholmerFærgen på.

Det kan man se på Facebook-gruppen 'Pendlernet Bornholm', hvor massevis af danskere i detaljer har beskrevet, hvordan de også er blevet ramt af de pludselige angreb på E65-motorvejen.

Her strømmer det nemlig med personer, der søger råd til, hvilken alternativ rute de skal tage, hvis de ikke tør tage den strækning mellem Skurup og Ystad, hvor de fleste af danskerne er blevet ramt.

Her ser man, hvordan alternative ruter præsenteres. En af dem er navngivet som 'den med stenkast'. Foto: Facebook Vis mere Her ser man, hvordan alternative ruter præsenteres. En af dem er navngivet som 'den med stenkast'. Foto: Facebook

En af dem er Klaus Pedersen, der søndag formiddag i en kommentar skrev:

»Det er simpelthen for vanvittigt, det der. Er der alternative ruter til færgen, som kan anbefales, for at undgå det der?«

Og da B.T. fanger ham på telefonen, er der heller ingen tvivl at spore i manden:

»Jeg gider sgu ikke tage chancen. Der er mange, der har oplevet det her nu, og ud fra det vurderer jeg risikoen til at være ganske høj,« siger Klaus Pedersen.

Hovedrystende har han læst med de seneste dage, hvor B.T. har bragt en række beretninger fra de danske bilister, der er blevet ramt af sten eller andre genstande på den svenske vej.

»Jeg synes, det er fuldstændig vanvittigt. Normalt ser man jo det her fra motorvejsbroer, men det er ikke tilfældet her, og det lyder, som om det kommer ud af det blå fra dem, som sidder i bilen. Så måske de skyder det afsted på en måde. Hvad skulle motivet dog være?« spørger Klaus.

Rikke Jensen er en anden af dem, der har efterspurgt en ny rute, fordi hun simpelthen ikke tør tage turen hjem fra Bornholm med sin to-årige søn i morgen.

»Jeg bliver panisk angst ved at tænke på at skulle køre på den vej og risikere at blive en af dem, der bliver ramt, nu når der er så mange. Så jeg har fået en ny rute, hvor jeg kører langt kysten i morgen,« siger hun.

B.T. er af mange læsere blevet spurgt, om det er direkte rettet mod danske bilister, eller om svenskere også er blevet ramt.

Svensk politi oplyser, at de har modtaget 15 anmeldelser om angreb med sten på E65-motorvejen, og at de alle er fra danskere.

Politikredsen vil dog ikke yderligere kommentere det faktum, at det udelukkende er danske bilister, som er blevet angrebet.

På 'Pendlernet Bornholm' bliver der altså delt erfaringer, omkring hvilken alternativ rute der er bedst, og det er samme overvejelser, som Jacob Seeberg skal gøre sig.

I søndags havde han netop kørt sin datter til Bornholm, da han var på vej retur mod København og hørte et højt brag.

»Der kom et højt knald, og så fornemmede jeg en sort genstand på størrelse med en tennisbold, der flyver ud mod marken. 'Hvad fanden var det', tænkte jeg,« siger Jacob Seeberg .

Kort efter holdt han ind og så til sin store overraskelse, at der var et decideret hul ind i kofangeren.

Den oplevelse har nu også haft den konsekvens, at Jacob ikke tør køre strækningen fra Skurup til Ystad på E65-motorvejen.

»Jeg skal hente min datter på Bornholm i næste uge, men jeg skal have talt med hendes mor og fundet en anden måde at gøre det på. Jeg tør sgu ikke køre den tur,« siger han.