Carsten Petersens første tanke var, at han og konen blev beskudt, da de i mandags kom kørende i deres Mercedes-Benz på den svenske E65-motorvej mod Ystad.

Pludselig lød der nemlig et kæmpe brag, som blev efterfulgt af et lufttryk, der sendte ægteparret tilbage i sædet.

Kort efter holdt Carsten ind til siden, og der fandt han hurtigt ud af, at der ikke var tale om nogen snigskytte.

Nej, Carsten og konen havde oplevet det, de kun gennem tiden har læst om i medierne og aldrig havde troet skulle overgå dem selv: At blive ramt af en sten eller anden genstand, mens de kørte bil.

Den voldsomme situation udspillede sig i mandags, da Carsten og konen Lisbeth med deres campingvogn kørte på den svenske E65-motorvej mod Ystad for at nyde en lille miniferie på Bornholm.

Men forventningens glæde blev altså splittet i atomer, da ægteparret pludselig holdt i rabatten med en knust forrude, et dinglende bakspejl og glasskår overalt på dem selv.

»Det var meget rystende. Det var ti centimeter fra at gå helt galt. Havde genstanden ramt ti centimeter længere ned, ville min kone havde fået den lige i hovedet. Og hvad kunne der så ikke være sket?,« fortæller Carsten Petersen til B.T.

Vi mangler dog at komme til det værste ved denne historie.

Det er nemlig, at Carsten og Lisbeth ikke er de eneste, der på turen mod Ystad er blevet ramt af en sten eller anden genstand, mens de kom kørende i deres bil. Bestemt ikke.

I Facebook-gruppen 'Pendlernet Bornholm' har i alt 14 danskere beskrevet, at de i den seneste tid har oplevet at blive ramt af sten eller andre genstande, mens de har været på vej til eller fra Ystad.

Og flere af dem har oplevet det mere end én gang.

En af dem er 24-årige Oliver Raavig-Schmidt.

Olivers far sælger fisk, og på den første dag i juni var de to på vej til Bornholm via Ystad, da de på E65 – tæt på byen Svedala – pludselig hørte et kæmpe brag.

»Vi tænkte 'hvad fanden er det?' Det var nærmest som en kæmpe bold, men vi kunne ikke se, at der var sket noget, for ruden var helt intakt,« fortæller Oliver Raavig-Schmidt.

Næste gang, der var plads til at holde ind, inspicerede far og søn dog bilen, og da de tog et nærmere kig på kølerhjelmen, var der ingen tvivl om, at de havde været heldige.

Her var der nemlig en gigantisk bule og et par dybe hak ned i metallet.

»Det var sindssygt, for det har altså været en tung og skarp genstand med det mærke. Så vi følte os heldige midt i uheldet,« fortæller Oliver.

Men far og søn var ikke mere heldige, end at de tirsdag i denne uge igen fik et kæmpe chok efter et højt brag, da de på E65-motorvejen – denne gang tættere på Ystad – blev ramt af en genstand få centimer over ruden.

Heldigvis resulterede det kun i små skrammer, men da Oliver efterfølgende fik nys om opslaget på 'Pendlernet Bornholm', gik det op for ham, at der bestemt ikke var tale om uheld.

Opslaget er skrevet af Adam Kofoed Månsson, der bor på Sjælland, men arbejder som skovfoged på Bornholm og derfor pendler til solskinsøen på nærmest daglig basis.

Han har nemlig to gange inden for tre uger været udsat for det, han blot troede var voldsomme stenslag, men som efter alt at dømme har vist sig at være overlagte angreb på hans bil.

Sådan så Adams bil ud, da den var blevet ramt af uidentificeret genstand. Sandsynligvis en sten. Vis mere Sådan så Adams bil ud, da den var blevet ramt af uidentificeret genstand. Sandsynligvis en sten.

»Begge gange er stenen kommet flyvende vandret, ramt kølerhjelmen og så smadret ruden. Der har ikke været biler i nærheden, så det har undret mig meget,« fortæller Adam Kofoed Månsson.

Og med god grund. Da han lavede opslaget, væltede det nemlig ind med beskeder og kommentarer fra folk, der har været ude for det samme på vej mod og fra Ystad.

Adam har nu valgt hver dag at køre en omvej på 20 minutter, så han kommer udenom det sted tæt på byen Skårup, hvor han er blevet ramt to gange.

Og det samme er tilfældet for Carsten Petersen, der lige nu befinder sig på campingferien på solskinsøen, men som ikke kører samme vej, når de skal hjem.

»Vi skal sgu ikke af den vej igen. Vi var heldige sidst, men det gør vi ikke igen. Da vi fik lavet vores bule hos mekanikeren på Bornholm, havde han også haft en anden kunde, der havde oplevet det samme. De var blevet ramt af en stor sten. Det er så uhyggeligt,« siger Carsten.

Ifølge opslaget på 'Pendlernet Bornholm' har flere nu anmeldt episoderne til det svenske politi.

B.T. har imidlertid også prøvet at få en kommentar fra politiet hos vores svenske naboer, men de er ikke vendt tilbage.