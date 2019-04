Det danske sundhedsvæsen bruger formuer på ligegyldige behandlinger, mener to fremtrædende organisationer.

Der skal gøres op med unødvendige indgreb og behandlinger i det danske sundhedsvæsen. Det mener organisationerne Lægevidenskabelige Selskaber og Danske Patienter.

Det skriver Berlingske.

For meget tyder på, at det danske sundhedsvæsen bruger formuer på medicin og behandlinger, der ikke virker eller ligefrem skader patienterne.

De to organisationer vurderer, at helt op imod hver femte procedure, test eller behandling er overflødig eller direkte skadelig.

- Hvis bare man kan fjerne en del af de overflødige og nogle gange skadelige behandlinger, vil der kunne frigives rigtigt mange penge, som kan komme patienterne til gavn, siger direktør i Danske Patienter Morten Freil til Berlingske.

Lægevidenskabelige Selskaber, der repræsenterer 125 videnskabelige selskaber, opfordrer sammen med Danske Patienter regeringen og Folketinget til at bruge et kommende behandlingsråd i sundhedsvæsenet til at sætte fokus på problemet.

Oprettelsen af et behandlingsråd er en del af den politiske aftale, som regeringen og Danske Folkeparti har indgået om en sundhedsreform.

Rådet skal ifølge organisationerne nærmere bestemt undersøge mange af de eksisterende tilbud og vurdere, om de giver mening og er pengene værd.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) er positiv over for at lade det nye råd have fokus på eksisterende behandlinger.

Berlingske skriver, at det ifølge ministeren alt sammen handler om, at "vi sørger for at blive endnu bedre til at sikre, at pengene bruges der, hvor de er til størst gavn for patienterne".

Som eksempler på overflødige indgreb nævner organisationerne blodprøver, som bliver taget i flere omgange ved "sektorskift" mellem eksempelvis egen læge og sygehus.

Ifølge Berlingske fremhæver Morten Freil også en del hyppige kontroller, som patienter går til, "selv om de oplever, at de ikke har behov for det, og der ikke er en reelt faglig begrundelse for dem".

/ritzau/