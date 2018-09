Der er konstateret højpatogen fugleinfluenza i flere vilde fugle på Lolland og Sydsjælland. Det kan i værste fald føre til, at dansk eksport lukker, hvis professionel besætning smittes med dødelige virus. Det oplyser Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse.

»Sygdommen florer på en årstid, hvor den slet ikke plejer at være i Danmark, så det er en særlig situation. Derfor er der brug for, at fjerkræejere passer ekstra godt på, så fugleinfluenza ikke kommer ind i en professionel besætning eller i en hobbybesætning,« siger Stig Mellergaard, souschef i Fødevarestyrelsen.

Det er langt fra de første tilfælde i år med fugleinfluenza.

​​​Fødevarestyrelsen har fundet fugleinfluenza i vilde fugle siden foråret og henover sommeren, hvor virus ellers ikke plejer at være i Danmark.

De fleste fund er gjort omkring Sydsjælland og øerne i Smålandshavet, som for eksempel Lolland.

Da virussen er dødelig for fugle, råder Fødevarestyrelsen til, at fjerkræsejere tager ekstra forholdsregler for at beskytte deres fjerkræ mod smitten.

Fødevarestyrelsen anbefaler, at fjerkræejere i området holder deres fugle under overdækning, det kan være fast tag, presenning, net eller tråd.

På den måde undgår man, at vilde fugle, der kan være smittede, lander i hønsegården