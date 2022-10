Lyt til artiklen

Flere danske politikere har de seneste dage og uger givet udtryk for, hvor forfærdeligt de mener, det iranske styre er.

Alligevel bakker selvsamme politikere op om de danske udrejsecentre, hvor der lige nu sidder 272 iranere med overskredet udrejsefrist – som politikerne altså mener skal vende hjem.

Hjem til et regime, der fængsler, udøver undertrykkelse, tortur, vold og drab på deres uskyldige borgere.

Helt ude af trit med virkeligheden at sende iranere hjem, lyder det fra Amnesty International, som mener, politikerne bør leve op til den kritik, de rejser af det iranske styre.

»Vi opfordrer danske politikere til at være konsistente i deres udmeldinger om Iran og sige, at så kan det ikke passe, at Danmark arbejder for at tvangsudsende eller presse folk til at rejse hjem til et regime, man selv siger krænker menneskerettigheder så groft.«

Sådan siger chef for Politik og Samfund i Amnesty, Martin Lemberg-Pedersen.

Han forklarer, at hjemsendte iranere risikerer at blive udsat for vold, tortur, forfølgelse og fængsling. Både før og især efter de protester og uroligheder, der har stået på i landet de sidste seks uger. Og det er ikke kun kvinder. Det er folk, der er imod regimet, men også familiemedlemmer til disse.

»Det giver ikke mening at arbejde ud fra en politik, der antager, at folk uden fare kan vende hjem eller tvangsudsendes til et land, der er så risikobetonet og fuld af fare,« siger Martin Lemberg-Pedersen og fortsætter:

»Det betyder også, at vi ikke mener, at iranere skal underlægges de danske udrejsecentres regime, der jo netop er lavet til at presse folk til at ville rejse hjem, fordi de har det så dårligt i centrene,« siger Martin Lemberg-Pedersen.

Han mener altså ikke, det ikke hænger sammen med, at de danske myndigheder i øvrigt mener, at forholdene i Iran er så forfærdelige:

»De danske politikere må tage konsekvensen af deres kritik af menneskerettighedsforholdene i Iran og tage den nuværende udsendelsespolitik over for iranere op til kraftig genovervejelse.«

Irans Human Rights Activists News Agency (HRANA) anslår, at 244 demonstranter, heriblandt 32 børn, er blevet dræbt af iranske sikkerhedsstyrker de seneste 39 dage.

Ifølge HRANA er mere end 12.500 iranere i samme tidsrum blevet fængslet, mange af dem unge og børn.

B.T. har fået tallene på de 272 iranere fra Hjemrejsestyrelsen. Hjemrejsestyrelsen forklarer, at de 272 iranere er i en såkaldt udsendelsesposition, som betyder, at myndighederne har taget stilling til, at de ikke må være her, og deres hjemrejsefrist er samtidig overskredet. Tallene er fra 30. september 2022.

B.T afventer opgørelse fra Hjemrejsestyrelsen over fordelingen af køn blandt de 272 iranere.