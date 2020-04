Flere lande har de seneste dage indført regler eller anbefalinger om at bære mundbind. Men ikke Danmark.

Selv om stadigt flere lande anbefaler dets borgere at gå med mundbind for at begrænse spredningen af coronavirus, så står de danske sundhedsmyndigheder fast på, at det ikke er en hjælp mod corona.

Det skriver Jyllands-Posten.

Over for avisen siger de danske myndigheder, at der ikke er videnskabeligt belæg for maskerne hjælper i forhold til smitte. Det er derfor, at Sundhedsstyrelsen ikke vil anbefale mundbind til almindelige, ikkesmittede borgere.

Udmeldingen bygger på rådgivning fra Statens Serum Institut. Her siger Brian Kristensen, at der ikke er dokumentation for, at det har den ønskede effekt.

- Hoster og nyser man, skal man blive hjemme og få naboen til at ordne indkøbet.

- Man skal have gode grunde til at forlade sit hjem i sådanne tilfælde, og man bør som minimum medbringe et engangslommetørklæde, som man kan hoste og nyse i, siger Brian Kristensen, leder af Central Enhed for Infektionshygiejne hos Statens Serum Institut:

- Og man skal huske at vaske hænder bagefter. Skal man ud, fordi man skal til læge, anbefaler vi, at personen får et mundbind/maske på, siger han Jyllands-Posten.

I Europa er der indtil videre kommet regler om maske i Østrig, Tjekkiet og Slovakiet.

I USA anbefaler den føderale regering amerikanerne at dække deres ansigter til for at beskytte sig mod coronavirus. Her er der tale om en anbefaling og ikke et påbud.

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) har indtil videre ikke villet anbefale mundbind.

Fredag åbnede WHO dog for, at en bredere brug af ansigtsmasker kan medvirke til at mindske spredningen af coronavirus.

WHO mener fortsat, at ansigtsmasker primært bør bruges af sundhedspersonale, da det er her, maskerne har størst effekt.

Brian Kristensen siger, at de i seruminstituttet er klar over retningslinjerne i andre lande.

- Det er helt klart noget, som vi kigger på og følger med i. Men hvert land vurderer, hvad der er behov for, og tilpasser anbefalingerne til den situation, de står i, siger han til avisen.

