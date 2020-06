Danske myndigheder opgiver modsat Sverige foreløbig at udbyde antistoftest på individniveau.

Myndighederne i Danmark er gået helt væk fra ideen om at udbrede test til danskerne for antistoffer mod coronavirus på individniveau.

Dermed vil det ikke for nuværende blive muligt at få en test for antistoffer i de hvide testtelte rundt omkring i landet. Her kan man lige nu blive podet for at se, om man er smittet med coronavirus.

Det skriver Politiken, som beretter om, at det ellers var meldingen tidligere på foråret.

Sundheds- og Ældreministeriet lægger over for Politiken til grund, at man ikke ved, i hvilken grad antistoffer giver immunitet.

- Der er for nuværende ikke planer om at udbrede test for antistof til danskerne på individniveau, da man ikke ved, i hvilken grad antistoffer giver immunitet. Der er serologiske studier i gang verden over med henblik på at undersøge varigheden af immuniteten, skriver ministeriet til Politiken.

Selv om alle og enhver ikke bare har kunnet bestille en antistoftest fra myndighederne, kan man købe dem rundt omkring på udvalgte apoteker. Testene er dog blevet kritiseret for at være usikre og spild af penge.

I de første 2000 privat udbudte test blev der fundet antistoffer hos cirka ni procent af køberne.

Samtidig kan Novo Nordisk tirsdag berette, at 40.000 ansatte i Novo Nordisk samt søsterfirmaer vil få mulighed for at få lavet en antistoftest.

Mens danske myndigheder ikke fæstner stor lid til antistofferne, ser det helt anderledes ud i Sverige. Her kunne myndighederne tirsdag fortælle, at man vil slække på restriktionerne for folk med antistoffer i blodet.

Man stoler så meget på, at antistoffernes medfølgende immunitet, at personer med antistoffer kan omgås personer i risikogruppen som eksempelvis ældre mennesker.

I Sverige satser man på, at antistoffer giver immunitet mod smitte med coronavirus i op til et halvt år.

/ritzau/