Rejsevejledningen til USA er skærpet, efter at Donald Trump har indført indrejseforbud for europæere.

De danske myndigheder fraråder ikke-nødvendige rejser til USA på grund af coronakrisen.

Det oplyser udenrigsminister Jeppe Kofod (S) på et pressemøde

Her orienterer en række myndigheder om situationen med spredning af coronavirus i Danmark.

Rejsevejledningen bliver ændret, efter at USA's præsident, Donald Trump, har indført indrejseforbud fra Europa til USA.

Derfor vil danskere, som rejser til USA, blive mødt af lukkede grænser, når forbuddet træder i kraft natten til fredag lokal tid.

Den skærpede rejsevejledning betyder dog ikke, at borgere, som allerede er i USA, ikke kan komme hjem, pointerer han.

Danskere skal dog være opmærksom på, at der kan opstå restriktioner eller begrænsninger i forhold til flytransport og andre lokale hensyn.

- Det er meget uvant, at vi fraråder rejser til USA. Med det nære forhold, vi har, er USA et populært rejsemål. Det føles underligt at sige, at danskere ikke må rejse til USA. Men det er nødvendigt, for at vi kan passe på hinanden, siger Jeppe Kofod.

Ministeren opfordrer flyselskaberne til at blive ved med at flyve, så dem, der ønsker at komme til og fra Danmark kan komme hjem.

Danskere i udlandet opfordres samtidig til at registrere sig på udenrigsministeriets danskerliste. Det kan gøres via Udenrigsministeriets app Rejseklar eller via ministeriets hjemmeside.

Transportminister Benny Engelbrecht (S) siger, at brugen af kollektiv trafik skal begrænses til nødvendige ture, og man bør så vidt muligt undgå at rejse i myldretiden.

Der er allerede sket et markant fald i myldretidstrafikken, siger han:

- Risikoen kan begrænses, hvis man kan rejse uden for myldretiden. Vi har samtidig opfordret til, at man arbejder hjemmefra, hvis man har muligheder.

- Vi kan forstå på trafikselskaberne, at der er sket et fald i myldretidstrafikken. Tak for det, siger Benny Engelbrecht.

/ritzau/