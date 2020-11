»Det er alle disse menneskers livsværk, deres hverdag, deres arbejde, ja hele deres fundament, som fjernes. Det er en sort dag for os alle og for Danmark,« siger Tage Pedersen, formand for Danske Minkavlere.

Det sker som en reaktion på regeringens beslutning om at aflive alle mink i Danmark.

Danske Minkavlere har i den forbindelse udsendt en pressemeddelelse, hvor det står smerteligt klart, hvor store omkostninger onsdagens beslutning har for dansk minkavl.

Fremtiden for dansk minkproduktion er ødelagt, og det rammer ikke kun minkavlerne selv, slår organisationen fast.

Minkavler Esben Brødbæk og hans folk er i fuld gang med at pelse mink ved Holstebro, tirsdag den 3. november 2020. (Foto: Johan Gadegaard/Ritzau Scanpix)

»Det her berører ikke kun minkavlerne, men hele samfund, hvor mink udgør en stor del af økonomien. Det her er også ødelæggende for de samfund og for de følgevirksomheder, der leverer produkter eller serviceydelser til minkavlerne,« siger Tage Pedersen.

I alt skal over 14 millioner dyr aflives på omkring 1.000 minkfarme. Erhvervet har i en årrække været et markant fyrtårn i dansk økonomi og eksport, og branchen inklusive følgevirksomhederne beskæftiger direkte omkring 6.000 mennesker. Derudover er der en række afledte effekter, skriver Danske Minkavlere.

»Vi skal selvfølgelig ikke være årsag til en ny pandemi. Vi kender ikke det faglige grundlag for denne vurdering og risiko - det har vi ikke fået indsigt i - men regeringens beslutning er en katastrofe for erhvervet og Danmark. Det er en de facto varig nedlukning og afvikling af pelsdyrerhvervet, og vi må umiddelbart se det som en ekspropriation af alle de berørte bedrifter og virksomheder«, siger Tage Pedersen, formand for Danske Minkavlere.