440 feriehuse. Et indendørs tropisk badeland. Overdækket bycenter.

To af Danmarks allerrigeste familier står bag et nyt stort ferieresort i Danmark, der åbner om få år - til en samlet pris af lige knap 1,376 milliarder.

Ejerskabet er delt mellem Bitten & Mads Clausens Fond, der står bag Danfoss-koncernen, samt Bent Jensen, der står i spidsen for selskabet Linak. Begge familier kan med god margin kalde sig mangemilliardærer.

Placeringen af det nye feriecenter, Nordborg Resort, bliver ikke overraskende i det område, hvor de to virksomheder har sin hjemmebane: På Als - som navnet antyder. Åbningen er planlagt til 2024.

Et kig på, hvordan en strandcafé skal se ud. Vis mere Et kig på, hvordan en strandcafé skal se ud.

Etableringen af det nye store resort er netop gået i gang for bare en måned siden.

Nu er også det faldet på plads, at den daglige drift skal klares af Center Parcs, der i forvejen driver 28 ferieparker i Europa - i blandt andet Frankrig, Tyskland, Holland og Belgien.

»Resortet etableres på Als, hvor jeg selv er vokset op med skove, søer og sandstrande. Med dette projekt inviterer vi turister til at nyde de omgivelser, som jeg har gode minder fra. Det skal naturligvis ske bæredygtigt, hvilket Center Parcs Europe sikrer,« siger Peter Mads Clausen, der er bestyrelsesformand i Bitten & Mads Clausens Fond, i en pressemeddelelse.

Også den anden ejer lægger vægt på det bæredygtige i det sønderjyske projekt.

»Vi har fra starten af udviklingen af det nye resort været opmærksomme på, at målet er at etablere et bæredygtigt familieresort tilpasset naturen på Als, som kan måle sig på et internationalt niveau, og det får vi mulighed for i samarbejdet med Center Parcs,« siger Bent Jensen fra Linak.

Center Parcs har i forvejen rådgivet om design og udvikling i forbindelse med Nordborg Resort, og i det internationale selskab er man tilfreds med nu at være repræsenteret i en ny del af Europa.

»Vi er meget begejstrede over snart at være repræsenteret på det skandinaviske turistmarked med Center Parcs og tiltrække gæster fra hele verden med vores brede vifte af fritidsaktiviteter,« siger direktør Olivier Garaïalde.

Nordborg Resort kommer til at brede sig over i alt 190 hektarer. Sønderborg Kommune er ligeledes en del af feriecenter-projektet.