Virker mundbind overhovedet mod coronasmitte?

Danske læger har fået store beløb til at undersøge det, og svaret ligger klar i en epokegørende undersøgelse.

Alligevel må millioner af mennesker i både Danmark og resten af verden stadig vente i spænding, mens de dagligt hægter endnu et mundbind på ørerne i håb om at beskytte sig.

»Jeg ved godt, at utålmodigheden omkring vores undersøgelse vokser, men vi er nødt til at gøre det på den rigtige måde i forhold til at offentliggøre resultatet,« siger en af eksperterne bag undersøgelsen, overlæge og professor Henning Bundgaard fra Rigshospitalet, til B.T.

Forskere fra fire hospitaler i hovedstadsområdet lod i foråret 6.000 forsøgspersoner deltage i undersøgelsen. Halvdelen bar mundbind i en måned, den anden halvdel gjorde ikke.

Fordelingen blev afgjort ved lodtrækning. Og ved forsøgsperiodens slutning blev alle 6.000 testet for coronavirus.

Forskerne bag undersøgelsen kendte allerede konklusionen for et par måneder siden, men resultatet er endnu tophemmeligt, fordi det videnskabelige resultatet formelt skal offentliggøres i et anerkendt videnskabeligt tidsskrift.

Og her er selv navnet på det pågældende tidsskrift også foreløbig hemmeligt.

»Tidsskriftet har en proces, der tager en vis tid. Resultatet bliver sendt ud til internationale bedømmere, som ser på det, hvorefter tidsskriftets editorial board (redaktionsudvalg, red.) skal diskutere med dem og sammenfatte det,« siger Henning Bundgaard.

»Det er en langsommelig proces, der som regel tager måneder eller halve år. Her er processen allerede accelereret, og den kan ikke accellereres mere åbenbart. Vi presser på, så meget vi kan, for vi er selvfølgelig interesseret i at få undersøgelsen offentliggjort så hurtigt som overhovedet muligt,« forsikrer han.

Det er aldrig tidligere blevet undersøgt grundigt, om mundbind virker mod corona eller andre infektionssygdomme. Derfor har den danske professor da også allerede mærket en meget stor international interesse for udfaldet af undersøgelsen – også fra pressen.

»Vi får rigtig mange henvendelser. Der sidder en journalist på New York Times, som spørger mig hver dag. Han siger, at der er millioner, som følger det her på blandt andet Twitter.«

Offentliggørelsen af den epokegørende undersøgelse om mundbinds effekt mod coronasmitte trækker ud, selv om overlæge og professor Henning Bundgaard fra Rigshospitalet forsikrer, at man presser på for at få den offentliggjort hurtigst muligt. Arkivfoto. Foto: Niels Ahlmann Olesen Vis mere Offentliggørelsen af den epokegørende undersøgelse om mundbinds effekt mod coronasmitte trækker ud, selv om overlæge og professor Henning Bundgaard fra Rigshospitalet forsikrer, at man presser på for at få den offentliggjort hurtigst muligt. Arkivfoto. Foto: Niels Ahlmann Olesen

Selv om mundbind de seneste måneder er blevet et kæmpestort emne, prioriteres selve behandlingen af corona mindst lige så højt i de videnskabelige medicintidsskrifter.

»Tidsskriftet vil naturligvis også meget gerne publicere covid-forskning i en fart, og det er der rigtig, rigtig meget af. Så vi er sådan set inde i en slags konkurrence om opmærksomhed,« siger Henning Bundgaard, som ikke tør spå om, hvornår den danske undersøgelse omsider kan blive offentliggjort.

Hvorfor kan I ikke bare selv offentliggøre undersøgelsens konklusion, når det har betydning for så mange menneskers dagligdag?

»Videnskab er ikke endeligt, og resultaterne er ikke endelige, før andre eksperter ude i verden har set på de samme data, som vi har, og når frem til de samme konklusioner. Man konkluderer først, når den uafhængige vurdering er afsluttet.«

»Ofte justerer man fortolkningen af data en hel del, og det vil være uheldigt bagefter at skulle justere præmisserne for en konklusion. Hvis det er et område med ekstrem stor bevågenhed, som det her, så vil det være SÅ forkert og ærgerligt at komme ud med signalforvirring om, hvad konklusionen egentlig er,« lyder det fra Henning Bundgaard.

Trækker offentliggørelsen ud, fordi resultatet er kontroversielt?

»Overhovedet ikke,« smiler professoren.