Vi har været vant til at betragte covid-19 som en alvorlig lungesygdom, der påvirker vejrtrækningen så meget, at det for nogle patienter bliver dødeligt.

Men måske skal vi til at se anderledes på den nye virus. Meget peger i den retning, mener danske læger, som Sundhedspolitisk Tidsskrift har interviewet.

Både danske og udenlandske intensivlæger, der behandler coronapatienter, ser så mange blodpropper og skader på blodkar hos deres patienter, at det giver mistanke om, at den nye virus slet ikke er en almindelig respiratorisk virus.

»Vi ser, at COVID-patienter i uventet stor stil danner blodpropper i både vener og arterier i lunger, arme og ben og formentlig også i nyrerne, så man har ændret retningslinjerne for forebyggende behandling og giver dobbelt dosis af blodfortyndende medicin til de patienter, der indlægges på intensiv. Det er et problem, vi ikke forstår den grundliggende årsag til,« udtaler overlæge på Hillerød Hospitals intensive afdeling, Carsten Huus Jensen til Sundhedspolitisk Tidsskrift.

På billedet kan du se et forstørret billede af coronavirussen. Foto: NIAID-RML

Han mener der er mere på spil end blot en respiratorisk sygdom - det vil sige en sygdom, som påvirker luftvejen - og det er hans kollega overlæge i anæstesiologi og intensiv terapi på Næstved Sygehus, Kenneth Jensen, enig i.

Han spekulerer i, om covid-19 er ligesåmeget en kredsløbssygdom som en respiratorisk sygdom. Måske i virkeligheden først og fremmest en kredsløbssygdom.

En kredsløbssygdom betyder, at sygdommen påvirker blodkarrene i kroppen, og det kan måske forklare, hvorfor mange coronapatienter får blodpropper og karskader.

Torben Mogensen, der er hospitalsdirektør og formand for Lungeforeningen, gør også opmærksom på, at studier har vist, at unge coronapatienter, der ikke havde de typiske lungesymptomer, alligevel udviste alvorlige neurologiske symptomer.

Billedet viser, hvordan en celle (rød på billedet) er inficeret med coronavirus (de gule partikler på billedet Foto: HANDOUT

Han efterlyser mere viden om, hvorvidt det er coronavirus, som angriber kredsløbet, eller om det er immunforsvarets reaktion på virussen, der forårsager skade på kredsløbet.

Hvis coronavirus angriber kredsløbet, kan det ifølge Kenneth Jensen forklare, hvorfor man ser, at nogle grupper er særligt udsatte for at blive alvorligt syge af virus.

Ny forskning viser, at virus angriber det, der hedder endothelceller, som er på indersiden af blodkar, hjertet og lymfekar.

Og det gør virus mere dødelig for personer, der har en dysfunktion i den type celler, som man ser det hos dem, der er i risikogruppen for at blive alvorligt syge af coronavirus.