“Det passer ikke! Er det rigtigt!? Tuuuusind tak! Neeeej, jeg har vundet seks millioner, neeeej, for helvede, er det virkelig rigtigt!?”

Det var sådan, udbruddet fra Kersti Pedersen lød den 26. december sidste år, da en dame i den anden ende af telefonen fortalte hende, at hun nu kunne kalde sig millionær. Selvom Kersti Pedersen nu var blevet seks millioner kroner rigere, valgte hun alligevel at beholde sine to jobs. Hun fortæller til TV 2, at hun ellers ville kede sig ihjel.

Kersti Pedersen vandt gevinsten på selve juleaftensdag, men i stedet for at sige sit job op og købe en enkeltbillet til Hawaii efter jul, mødte Kersti trofast op på sit job som serviceassistent hos Bornholms Energi og Forsyning. Kersti Pedersen mente nemlig, at hvis hun sagde op, ville hun kede sig ihjel. Samtidig ville hun ikke kunne sige farvel til det sociale sammenhold på jobbet.

Men det var ikke det eneste. Udover jobbet hos Bornholms Energi og Forsyning. Valgte Kersti Pedersen også at fortsætte i sit deltidsjob som rengøringshjælp i sommerhuse på Bornholm.

Inden gevinsten boede Kersti Pedersen til leje, så de første 1,7 millioner kroner var hun hurtig til at lægge i et hus, hvor hun kan blive “rigtig gammel”, siger hun til TV 2. Udover hendes eget hus, købte hun også et andet hus, som hun lejer ud til sin datter.

Men Kersti Pedersen kan godt få en følelse af, at hun skal skamme sig, når hun bruger så mange penge. Den følelse fik hun for eksempel, da hun inviterede den nærmeste familie med ud at rejse til både Thailand og Tyrkiet. Følelsen, fortæller hun, bunder i, at hun som enlig mor altid har passet godt på sine penge, så hendes børn kunne få mad og nyt tøj. Hun føler derfor, at hun skal gøre sig fortjent til de penge, hun bruger. Hvilket også er en af grundene til, at hun har valgt at fortsætte med at arbejde.