Karsten Dan Andersen befinder sig i øjeblikket i den kinesiske by Wuhan, hvor den frygtede coronavirus hærger.

Den 61-årige dansker er i Wuhan på ferie for at besøge sin kinesiske kæreste, Hefang, og da B.T. spørger, om han har overvejet at lade sig evakuere, svarer Karsten Dan Andersen, at han allerede har undersøgt muligheden for at komme i sikker afstand fra virussen.

Svaret fra Udenrigsministeriets Borgerservice er, at det kan godt lade sig gøre. Men på én betingelse: Det er for egen regning.

»Jeg blev præsenteret for et dokument, hvor jeg skulle skrive under på, at jeg selv ville betale. Det blev jeg forbløffet over, når nu der er tale om en evakuering,« siger Karsten Dan Andersen, som B.T. selv har taget kontakt til.

Når man bevæger sig ud i Wuhan, skal man have maske på. Her er det Karsten Dan Andersen og kæresten, Hefang. Foto: Karsten Dan Andersen

B.T. har set det dokument, som Karsten Andersen skulle skrive under på for at komme på listen over evakuerede. Det hedder 'Refusionserklæring i forbindelse med evakuering'.

Af dokumentet fremgår det ganske rigtigt, at Udenrigsministeriet lægger ud for evakueringen, og at ministeriet efterfølgende ville kræve refusion.

»Jeg aner jo ikke, hvad udgiften løber op i. Derfor sagde jeg nej. Nu bliver jeg i Wuhan og tager hjem på min oprindelige flybillet,« siger Karsten Dan Andersen, der er maskinmester.

Han har også kontaktet sit eget forsikringsselskab, der oplyser, at det ikke dækker en evakuering.

B.T. har kontaktet Udenrigsministeriets Borgerservice, der oplyser, at det er korrekt, at alle de borgere, som nu hjælpes hjem, har underskrevet en refusionserklæring.

Her fremgår det, at Udenrigsministeriets udlæg i forbindelse med hjemrejsen vil skulle tilbagebetales.

»Udenrigsministeriet har ikke hjemmel til at afholde udgifter til eksempelvis borgeres hjemrejsebilletter til Danmark. Sådanne refusionserklæringer er derfor helt normal praksis i forbindelse med bistand til danskere i udlandet,« lyder det i svaret fra Udenrigsministeriets Borgerservice.

Tomme gader i Wuhan. Foto: Karsten Dan Andersen

Derudover fremgår det af svaret, at de igangværende hjemtransporter med fly sker i et tæt samarbejde med andre europæiske lande, og ifølge Udenrigsministeriet forventes EU at bidrage med finansiering, som vil blive modregnet.

Det ændrer dog ikke på, at Karsten Andersen ikke tager imod tilbuddet om en evakuering for egen regning.

Er det ikke fair nok, at du selv betaler, og at det ikke er alle andre, der skal betale for din hjemrejse?

»Jeg synes, der er noget principielt i det her, at når staten evakuerer, så bør den også være i stand til at betale for at fragte sine statsborgere hjem. I stedet bliver man mødt med et krav om, at det er på egen regning og risiko. Jeg aner jo ikke, om det ender med at koste 10.000 eller 100.000 kroner,« siger Karsten Andersen, der også tilføjer, at han ikke ønsker at efterlade sin kæreste i byen.

Indtil nu har mindst 304 personer mistet livet i Kina, og antallet af smittede har rundet 14.559.

Verdenssundhedsorganisationen, WHO, kalder virussen en global sundhedskrise.