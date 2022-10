Lyt til artiklen

Danske kampfly var onsdag på vingerne for at undersøge flere uidentificerede fly, der nærmede sig dansk område.

Det skriver DR og Forsvarskommandoen bekræfter det ligeledes til B.T.

De uidentificerede fly vendte om, inden de nåede dansk luftrum.

B.T. har spurgt indilt, hvad tid på dagen, at det skete, men det har Forsvarskommandoen ikke svaret på.

Samtidig har flere krigsskibe fra fremmede stater i flere dage patruljeret i området i Østersøen ifølge DR.

DR henviser til, at man på offentlige sporinger af skibstrafikken de seneste dage har set krigsskibe fra andre lande, der patruljerer i Østersøen.

Man kan også finde Forsvarets to fregatter "Esbern Snare" og "Absalon" i farvandet ud for Bornholm.

Forsvaret har ikke ønsket at svare på, om der var tale om russiske fly. Men samme dag var også Nato's beredskab på vingerne, oplyser alliancens luftkommando på det sociale medie Twitter.

Her gik Nato-kampflyene på vingerne for at identificere russiske fly over Østersøen.