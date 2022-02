»Er der krig nu?«

Det var en grædefærdig kone, som Jonas Skovrup Christensen i morges fik i røret, og som stillede dét ene spørgsmål, den 41-årige dansker har frygtet at skulle svare »ja« til.

Men denne gang var der ingen vej udenom – luftsirenerne og lyden af hinsides eksplosioner gav det uomtvistelige svar:

Putin og Rusland var gået i krig.

Få timer forinden – klokken 5 i morges – havde Jonas Skovrup Christensen slået øjnene op i sin lejlighed i Kiev.

Mavefornemmelsen var allerede dårlig, og frygten blev bekræftet, da han i nyhederne kunne konstatere, at Putin havde indledt krigen.

Et kvarter efter kunne danskeren endda høre eksplosioner i nærheden af Kiev, og derfor traf han hurtigt en beslutning.

Konen, der lå og sov i parrets dobbeltseng, lod han blive og fjernede hendes mobiltelefon fra værelset, så hun ikke ville blive vækket til den tragiske nyhed.

Jonas Skovrup Christensen har boet i Ukraine sammen med sin ukrainske kone siden 2016.

Herefter listede Jonas ud af lejligheden og tog på en lille handletur.

»Før det hele ville gå amok, besluttede jeg mig for at købe noget ekstra benzin, vand og toiletpapir samt hæve penge. Altså uden at hamstre,« fortæller Jonas Skovrup Christensen på en telefonlinje fra Kiev.

Og det var, mens han gik der, at sirenerne pludselig begyndte at hyle.

Den høje lyd vækkede naturligvis Jonas' kone, Iness, og straks efter var hun i telefonen.

»Hun græd og var bange, og det kan jeg godt forstå. Jeg måtte svare 'ja' til, at vi var kommet i krig, og så skulle jeg selvfølgelig hjem til hende,« fortæller Jonas, der arbejder som konsulent i Kiev.

I gadebilledet var alt også forandret, fortæller danskeren, der har boet i Kiev siden 2016.

Han så således mange ukrainere gå rundt med kufferter, mens bevæbnede soldater pludselig også var stærkt repræsenteret i hovedstaden.

Police and security personnel inspect the remains of a shell in a street in Kyiv on February 24, 2022.

Alt sammen et tegn på, at det, der ikke måtte ske, var sket.

»Det er forfærdeligt. Jeg er ikke selv bange, men jeg er ked af det, og jeg fældede også en enkelt tåre, da eksplosionerne lød. Jeg ved nemlig, hvor mange menneskeliv det her vil koste,« fortæller Jonas.

Jonas og konen har dog ingen intentioner om at forlade Kiev.

Lige nu vurderer han nemlig, at det er for usikkert at sætte sig ind i en bil og ende i en urokkelig kø.

Men konen er bange, og det samme er mange af de medborgere, som Jonas har talt med torsdag morgen.

»Alle er bange og frygter det, der kommer. Bange for fremtiden. Nu håber jeg bare, at den ukrainske hær giver russerne et ordentligt smæk,« siger Jonas.