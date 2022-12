Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Danske iværksættere står bag nogle af de mest populære apps i 2022.

Blandt apps fra det offentlige, medlemskab af diverse dagligvarekæder og streamingtjenester har to danske iværksættere sneget sig ind på listen over de 20 mest downloadede gratis apps i Danmark sidste år.

På tredjepladsen over de mest downloadede apps i 2022 finder man nemlig appen Min Strøm, som 32-årige Philip Engberg stiftede tilbage i april 2022.

Det skriver Finans.

Min Strøm-appen stor stil blevet downloadet året igennem og har i takt med stigende energipriser hjulpet danskerne med at skabe overblik over elforbruget.



Her er de mest populære gratis apps i 2022 MitID HBO Max Min Strøm Sundhedskortet GLS BeReal Coronapas Min Læge Kørekort PostNord Andel Energi Mit.dk NemID nøgleapp Elpriser Circle K Skatteguiden Netto+ Google Maps Disney+ MinSundhed Kilde: Apple

​Appen kan blandt andet bruges til at vise prognosen for de næste syv døgns elpriser, og den kan også bruges til at udregne strømforbruget i hjemmet.

Også på 16.-pladsen har en kendt iværksætter sneget sig ind med appen Skatteguiden.

Den har for alvor fået fart under vingerne, efter selskabet bag deltog i DR-programmet »Løvens Hule«, hvor serieinvestor Jesper Buch købte 12,5 procent af selskabet for 1,5 millioner kroner.

Bag appen står økonom Nikolai Høgskilde, og gennem appen kan Skatteguidens brugere få overblik over skat, indkomst, årsopgørelse og meget andet.

Fælles for begge apps er, at de i løbet af året er gået fra at være gratis til at opkræve betaling fra brugerne for visse funktioner. Derudover er i begge apps reklamer, som skal være med til at finansiere driften.