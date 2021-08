Den første Normal-butik blev åbnet i Silkeborg i 2013, og siden er der åbnet 278 i Danmark, Norge, Sverige, Finland, Holland og Frankrig.

I Norge har de to erhvervsfolk Michael Eeg og Jesper Brandt stået i spidsen for ekspantionen, og de kan nu trække sig ud af imperiet med en god slat penge på lommen.

Hver får de 25 millioner danske kroner for deres 25 procent af aktierne i kædens norske afdelinger.

Det skriver Finans.dk, der citerer det norske finansmedie, Dagens Næringsliv.

I 2016 rejste de to erhversmænd til Norge, hvor de fik ansvaret for at etablere og drive kæden på det norske marked. De skulle opbygge et landsdækkende net af butikker og få dem til at tjene penge.

Duoen har selv investeret en god slat, og det er blandt andet derfor, de nu kan vandre ud af butikken med flere penge, end da de gik ind.

»Michael og Jesper lagde i starten en stor, personlig investering, da vi etablerede Normal Norge, og de har leveret en imponerende indsats,« siger topchef og medstifter i Normal, Torben Mouritsen, til Dagens Næringsliv.

Den danske duo har haft stor succes med at få nordmændene - og især nok de norske kvinder - til at stryge ind i Normal efter billig neglelak og makeup.

Kæden har i dag af 1.500 ansatte i Norge fordelt på over 100 butikker i landet. I regnskabsåret for 2019 blev der præsenteret et overskud på 83 mio. kr. ud af en omsætning på 1 mia. kr.

De to Normal-millionærer ønsker ikke selv at stille op til interview.

Det har ifølge Torben Mouritsen hele tiden været planen, at de to iværksættere skulle købes ud.

Så der er ikke noget unormalt i, at de to danskere nu forlader koncernen.