»Jeg hedder Magnus, jeg er et pikfjæs, og jeg har fucket med de forkerte.«

Sådan lyder ordene fra drengen i videoen, få sekunder inden han får tildelt et spark.

Og det er blot en ud af utallige voldsvideoer fra forskellige steder i Danmark, der lige nu ligger på Instagram-profiler oprettet netop til at dele den slags.

I flere af videoerne går det igen, at de meget unge ofre af overfaldsmændene bliver beordret til at sige nogle bestemte ting.

Stillbillede fra en video fra en af de profiler, der delte overfaldsvideoer, inden den mandag blev lukket ned af Instagram. Vis mere Stillbillede fra en video fra en af de profiler, der delte overfaldsvideoer, inden den mandag blev lukket ned af Instagram.

»Du har to valgmuligheder, enten siger du det, eller også smadrer jeg dig, hvad vælger du?«

»Jeg er et pikfjæs.«

»Er du et pikfjæs?«

»Ja, jeg er et pikfjæs.«

Sådan lyder det i en anden video, der ligger på en profil med flere videoer. Her kan man blandt andet se en pige ligge på jorden og skrige, mens flere drenge sparker hende. I en anden video filmet på en togstation får en dreng sat en kniv op til halsen, mens overfaldsmanden bag kameraet siger, at han skal sige 'fuck Ishøj'.

Den største af Instagram-profilerne med de umotiverede overfald har over 3.000 følgere og skriver i biografien: 'Send video af folk, der slås i Danmark, og så kommer det på siden.'

De fleste af ofrene i videoerne er altså børn og helt unge mennesker, hvilket det også tyder på, at overfaldsmændene er, ud fra det, man kan se af dem.

B.T. har fundet frem til tre af ofrene i videoerne og været i kontakt med to af dem. Den ene dreng optræder i en video, hvor han bliver tvunget til at sige, at han er 'et fucking pikfjæs'. Herefter får overfaldsmændene ham til at sige sit navn, og hvor han bor, inden de slår ham med en knytnæve i ansigtet.

Det er jo ondsindet, modbydeligt og ulovligt, det de gør Kuno Sørensen, psykolog ved Red Barnet

Ofret, der gerne vil være anonymt, har givet B.T. tilladelse til at referere fra en korrespondence mellem ham og B.T.s journalist. Her skriver han, at han ikke vidste, at videoen af ham lå på Instagram. Efter overfaldet, der fandt sted for et par måneder siden, har han ikke har været helt tryg ved at gå ud sent om aftenen, skriver han:

'Jeg var selvfølgelig lidt bange for at være ude sent om aftenen, hvis jeg kun var sammen med en ven eller to,' lyder det fra ofret, der ikke kendte de drenge, der filmede ham, mens de slog ham i ansigtet.

Tip os. Kender du noget til videoerne, eller kender du gerningsmænd eller ofre for overfald, der er blevet filmet, så skriv til os på 1929@bt.dk

Psykolog hos Red Barnet Kuno Sørensen er bekendt med fænomenet 'happy slapping' eller 'voldsleg', hvor ofre umotiveret bliver overfaldet, mens det bliver filmet, så det senere kan bruges som trofæ og sendes rundt og vises til morskab for andre. Og det bekymrer ham, at det nu ser ud til at være blevet et fænomen på sociale medier.

»Det er jo ondsindet, modbydeligt og ulovligt, det de gør. Desværre er det sådan med sociale medier, at det kan sætte gang i nogle dynamikker, hvor man gør nogle grænseoverskridende ting, fordi det giver opmærksomhed. Man bliver berømt og kendt for noget. Fornuften går desværre ud i de situationer, fordi man i højere grad går efter at blive kendt og få masser af likes på trods af, at det er modbydeligt, det man gør,« siger Kuno Sørensen.

Psykolog Kuno Sørensen, Red Barnet. Foto: Claus Bjørn Larsen Vis mere Psykolog Kuno Sørensen, Red Barnet. Foto: Claus Bjørn Larsen

Hvorfor det lige opstår nu, er svært at forklare, siger psykologen. Pludselig er der nogen, der sætter noget i gang, som får en viral spredning. Det er der ikke nogen fornuftig forklaring på, lyder det fra Kuno Sørensen, inden han fortæller, at det sagtens kan være helt almindelige og velfungerende børn, der står bag disse videoer:

»Sådan noget starter som regel hos nogen, der har en masse vrede og frustration i sig og derfor lader det gå ud over andre. Men når det først griber om sig og er noget, der er populært, kan det være helt almindelige og velfungerende børn, der også lige synes, de skal prøve det af, fordi det giver en masse opmærksomhed.«

Ifølge Kuno Sørensen er det en magtdemonstration, når overfaldsmændene tvinger deres ofre til at sige bestemte ting på videoerne. Det kan være svært for voksne at opdage, at disse ting foregår, men ikke desto mindre har han en appel til forældrene.

»Det er ikke sikkert, at voksne ved det, fordi det netop foregår mere lukkede steder, hvor det kun er børnene selv, der kan kigge med. Derfor er det vigtigt, at appellen også går ud til forældrene, at hvis de oplever det her, skal de tale med deres børn,« siger Kuno Sørensen.

I 2006 blev der statueret et eksempel, da de første domme for 'happy slapping' faldt. Her blev to unge gerningsmænd under 18 år idømt henholdsvis seks og otte måneders betinget fængsel for at have filmet et planlagt overfald på en tilfældig. Den normale straf for den type overfald – uden mobiloptagelse – er 40 dage.

»Det er en absurd form for vold, og derfor er straffene også strenge,« sagde dommeren til de to unge.

Tip os. Kender du noget til videoerne, eller kender du gerningsmænd eller ofre for overfald, der er blevet filmet, så skriv til os på 1929@bt.dk

B.T. har været i kontakt med Østjyllands Politi, da det fremgår af en af videoerne, at den foregår i Aarhus-området. Politiets pressetjeneste har sendt følgende mailsvar:

'Vi vil nu undersøge videoen nærmere for at forsøge at finde ud af, hvor og hvornår den er optaget, og om der er tale om et strafbart forhold, eller om der for eksempel er tale om en form for aftalt gimmick.'

'Det er for tidligt at konkludere noget som helst ud fra de sparsomme oplysninger, vi har.'

B.T. har ligeledes været i kontakt med Midt- og Vestsjællands Politi, da der under en af videoerne står 'Greves største luder.'

Vagtchefen hos Midt- og Vestsjællands Politi fortæller, at man ikke var gjort opmærksom på overfaldsvideoerne før.

Efter B.T. kontaktede Facebook, der ejer Instagram, for at få en kommentar til, hvordan disse videoer har kunnet få lov til at ligge på deres platform – nogle af dem siden februar – blev de omtalte profiler mandag lukket ned. Facebook skriver følgende i et mailsvar:

'Sociale medier har en vigtig berettigelse, når det kommer til at give folk en stemme. Det gælder også muligheden for at skabe opmærksomhed omkring situationer og hændelser, der måske kan være ubehagelige, men som er vigtige at få belyst og derfor tjener et legitimt formål. Men det er aldrig tilladt at opfordre til eller forherlige vold, ligesom vi heller ikke tillader hævnporno eller deling af intime billeder uden samtykke. Vi fjerner den form for indhold, så snart vi bliver opmærksomme på det, og opfordrer også folk til at anmelde indhold, der strider imod vores retningslinjer.'

B.T. har uden held forsøgt at få en kommentar fra ejerne af to af Instagram-profilerne.