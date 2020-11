Ansatte, der har været ansat i IKEA i minimum fem år, kan se frem til en julebonus på hele 12.213 kroner pr. mand.

Møbelvirksomheden har nemlig valgt at belønne deres medarbejdere, fordi den seneste tid har været usædvanlig under corona-epidemien og for at sige tak for indsatsen. Det fortæller Christian Mauroux Pedersen, kommunikationsmedarbejder i IKEA Danmark, til B.T. i en mail.

»I en tid hvor vores medarbejdere har oplevet store forandringer i deres daglige arbejde, er det ekstra vigtigt at vise påskønnelse som arbejdsplads. Medarbejdere er altafgørende for at skabe en succesfuld virksomhed,« siger Christian Mauroux Pedersen, der kalder beløbet for en tidlig julegave.

Men selvom beløbet betragtes som en julegave, er det dog først en gave, som de ansatte kan få glæde af, når de bliver gamle.

»Alle medarbejdere med mere end fem års anciennitet kan se frem til at modtage beløbet, som bliver indsat på medarbejdernes pensionsopsparing.«

Udbetalingen sker som led i IKEAs loyalitetsprogram. Dog oplyser Christian Mauroux Pedersen, at andre ansatte, der har været ansat et helt virksomhedsår eller mere, også er berettiget til beløbet. De vil dog først få sat pengene ind på kontoen, når de fem år er gået.

Om de medarbejdere stadig er berettiget til pengene, hvis de siger op eller bliver fyret, inden de fem år er gået, har Christian Mauroux Pedersen ikke svaret tilbage på.

Han ønsker heller ikke at oplyse, hvordan de er kommet frem til netop beløbet på 12.213 kr. eller præcis, hvor mange medarbejdere med fem års ancinnitet, der nu får sat pengene ind på kontoen.