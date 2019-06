Det er den enkeltes ansvar at kunne dokumentere over for kommunen, hvor man har opholdt sig de seneste 10 år.

Danske hjemløse havner på den lave integrationsydelse frem for kontanthjælp, fordi de ikke kan dokumentere, hvor de har boet.

Det skriver Politiken.

Loven tilsiger, at man skal kunne dokumentere, at man har boet i Danmark i ni ud af de seneste 10 år, hvis man skal have ret til kontanthjælp.

Er det ikke tilfældet, har man kun ret til den såkaldte integrationsydelse, der er cirka 5000 kroner lavere end kontanthjælpen.

Men det kan være svært for hjemløse, fortæller Nikolaj Nielsen, formand for organisationen Settlementets, der blandt andet rådgiver socialt udsatte

- Det er dybt problematisk, at man opstiller krav, som dem, der har allermest brug for ydelserne, ikke kan opfylde.

Omfanget af problemet er ukendt, men Nikolaj Nielsen fortæller, at de jævnligt har den slags sager.

Kirkens Korshær oplyser tillige til avisen, at de er bekendt med flere eksempler fra kommuner på både Sjælland og i Jylland.

- Det er folk, der er i kanten af samfundet, og som har klaret sig uden kontanthjælp en periode og derfor ikke kan fremvise digitale spor.

- Og det er helt ude af proportioner, at de skal dokumentere, hvad de har lavet for så mange år siden, fordi man vil sikre sig mod, at nogen får ydelsen uberettiget, siger Nikolaj Nielsen.

Ombudsmanden har dog tidligere afgjort, at hjemløse kan have ret til kontanthjælp, selvom de ikke kan leve op til dokumentationskravet.

En hjemløs, som Politiken kalder John, fik af Ombudsmanden medhold i, at Københavns Kommune ikke havde ret til at tildele ham integrationsydelsen, fordi han kun kunne dokumentere, at han opholdt sig i Danmark i otte ud af de seneste 10 år.

/ritzau/