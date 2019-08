For første gang i mange år gik det danske håndværkerlandshold glip af medaljer ved World Skills.

Tirsdag aften blev medaljerne fordelt ved VM for håndværkere - World Skills - i den russiske by Kazan, hvor flere end 1300 deltagere fra 63 lande deltog.

For første gang i mange år måtte det danske landshold rejse hjem uden en eneste medalje i værktøjskassen.

En af de danske deltagere var dog meget tæt på en podieplacering. Den danske kokkeelev Magnus Rosendahl var således kun en lille håndfuld point fra bronzemedaljen.

Syv af de i alt 14 danske deltagere endte i top-10 i deres individuelle konkurrencer.

Det var dog med ambitionen om ædelt metal, at det danske landshold rejste til Rusland.

Derfor kalder det danske resultat på nye initiativer. Det mener SkillsDenmarks formand, Jesper Juul Sørensen.

- De unge mennesker har gjort en kæmpe indsats både før og under konkurrencerne, siger han og tilføjer:

- Når det alligevel ikke var nok til at få medaljer, siger det os, at vi skal sætte det som et selvstændigt mål at finde ud af, hvad der karakteriserer medaljevinderne i 2019, så det kan lære os, hvad der skal til, for at de danske deltagere kan træde det sidste trin op på medaljeskamlen.

Mens det ikke blev til podieplaceringer, så kunne otte af de danske deltagere trøste sig med en "medallion of excellence" - en udmærkelse, der gives til deltagere, der opnår et topresultat uden at ende på podiet.

Ved VM i 2017 hentede Danmark to bronzemedaljer, hvilket var det hidtil bedste danske resultat ved et VM.

Til World Skills dystede deltagerne i 53 forskellige fag over fire dage med konkurrencer.

Medaljerne blev uddelt tirsdag ved et stort show på Kazan Arena, hvor blandt andet den russiske præsident, Vladimir Putin, holdt tale.

/ritzau/