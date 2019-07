Videoen med dødsulykken i forlystelsesparken Kankaria Adventure Park i Indien har fanget manges opmærksomhed.

Og der er også allerede nogle, som har set, at forlystelsen ‘Discovery’, der knækker sammen, til forveksling ligner en forlystelse i Djurs Sommerland.

For den igangværende sæson præsenterede Djurs Sommerland deres helt nye forlystelse ‘Tigeren’.

Det er Danmarks største Gyro Swing, der også er den hurtigste og højeste forlystelse i Djurs Sommerlands historie.

Men ved første øjekast ligner den forlystelsen ‘Discovery’ i Indien, hvor to personer søndag døde og 27 kom til skade.

Det er der allerede folk inde på Djurs Sommerlands Facebookside, der har opdaget.

‘To af samme type forlystelser er allerede styrtet sammen på trods af at have været under et år gamle, så nej tak!’ lyder det fra Andreas Bech Nielsen.

Se ulykken i Indien.

Henrik B. Nielsen, der er administrerende direktør i Djurs Sommerland, maner da også til ro til B.T.

»Det er som at sammenligne æbler og pærer. Det er overhovedet ikke den samme forlystelse.«

»Forlystelsen er for det første ikke produceret i Europa, som vores er. Og så er forlystelsen i Indien altså en, som svinger folk rundt 360 grader. Det gør vores ikke.«

Det bliver bakket op af Søren Kragelund, der er formand for Foreningen af Forlystelsesparker i Danmark.

»De svinger, der er i Danmark, er alle lavet af yderst anerkendte fabrikanter. Hvis man er en forlystelsespark i Danmark, køber man kun af de fabrikanter, der har styr på sine sager,« siger han.

»Ingen kender fabrikanten derude. Der mener man, at Discovery måske er en kopi, fordi man ikke ved, hvor den er lavet,« forklarer Søren Kragelund.

Han påpeger også, at forlystelsen i Indien gik alle 360 grader rundt, mens ‘Tigeren’ i Djurs Sommerland ikke gør det samme.

Billede af forlystelsen få sekunder før det går galt Vis mere Billede af forlystelsen få sekunder før det går galt

Indtil videre er seks personer blevet anholdt i Indien under mistanke for uagtsom manddrab, fordi man ikke har været opmærksom nok på sikkerheden.

Sikkerhedsniveauet er et helt andet i Djurs Sommerland og de danske forlystelsesparker generelt.

»Vi laver et årligt sikkerhedstjek på forlystelserne, men kigger også på dem dagligt for at sikre os, at alt hele tiden er, som det skal være,« siger Henrik B. Nielsen i Djurs Sommerland.

»Det skal man altså ikke være nervøs for som gæst i danske forlystelser. Vi er meget langt fremme i Danmark. Alle teknikkerne i danske forlystelsesparker mødes flere gange for at høre og lære om sikkerheden,« siger Søren Kragelund.

Han siger, at hvis en ulykke skulle ske i en dansk forlystelsespark, så ville det påvirke dem alle, og derfor har man en fælles interesse i at have den bedste sikkerhed for gæsterne.

Når danske forlystelsesparker investerer i en ny forlystelse, er man også ekstra opmærksomme, og man skal igennem flere processer, før den er tilgængelig for gæsterne.

Man bruger eksperter i Tyskland, som er blandt de førende på området, men forlystelsen skal også godkendes af danske myndigheder og til sidst af politiet.

»Når vi køber en forlystelse, så køber vi af de producenter, som har det højeste sikkerhedsniveau overhovedet,« siger Henrik B. Nielsen.