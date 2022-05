Hun fik tilnavnet 'babydræberen', efter hendes mand Craig Folbigg anmeldte hende til politiet for at have slået deres fire spædbørn ihjel.

Men nye beviser, som fire danske forskere har bidraget til, tyder på, at australske Kathleen Folbigg er uskyldig.

Den i dag 54-årige kvinde blev på baggrund af blandt andet hendes dagbog idømt 40 års fængsel uden mulighed for prøveløsladelse i 30 år tilbage i 2003.

I dagbogen beskrev hun, hvordan det til tider kunne være hårdt at være mor til et spædbarn, men der var ingen direkte beviser på, at hun havde slået sine egne børn ihjel.

Retten i New South Wales mente dog, at omstændighederne var tilpas mistænkelige til, at Kathleen Folbigg skulle spærres inde. Sagen hvilede på en nu forkastet idé, når det kommer til børnesager:

'Et spædbarns pludselige død er en tragedie, to dødsfald er mistænkeligt, og tre dødsfald er mord, indtil andet er bevist.'

Det er de danske forskere Michael Toft Overgaard og Mette Nyegaard, der har været med til at finde nye beviser, som måske får Kathleen Folbigg løsladt. En historie, der først blev bragt hos Nordjyske.

Den 4. marts i år sendte de sammen med 100 andre forskere indenfor kemi og bioteknologi en anmodning til myndighederne om at benåde den 54-årige kvinde.

Kathleen Folbiggs har fået tilnavnet 'babydræberen'. Nu viser det sig, at hun med stor sandsynlighed er uskyldig. Foto: PETER RAE Vis mere Kathleen Folbiggs har fået tilnavnet 'babydræberen'. Nu viser det sig, at hun med stor sandsynlighed er uskyldig. Foto: PETER RAE

Folbigg er ikke blevet benådet, men nu har man valgt at lade en ny retssag køre.

»Det er enormt tilfredsstillende og et eksempel på, hvad forskning kan betyde. Normalt sender vi vores resultater ud i verden, og så kan man ikke nødvendigvis se, hvor stor betydning de får. Her er det meget konkret og håndgribeligt,« siger Michael Overgaard til B.T.

Overgaard og Nyegaard er udover kolleger også ægtefolk. Da B.T. får Michael Overgaard i røret, er de sammen til et bryllup. Han fortæller, at mediebevågenheden er noget, man lige skal vænne sig til.

»Vi passer meget på med, hvad vi siger. Vi er i vores forskningsarbejde vant til, at det skal være fuldstændig korrekt, når vi siger noget, så vi vægter vores ord med omhu,« siger han og fortæller, at projektet også er lavet med to andre danske forskere, der hedder Malene Brohus og Helene Haldkjær Jensen.

Forskerne har sammen vist, at det med meget stor sandsynlighed er en genfejl hos to af spædbørnene, der gør, at de er gået bort. Der er som sagt heller ingen fysiske beviser i sagen mod Kathleen Folbigg.

Mark Speakman, der er anklager i sagen, fortalte onsdag, at man ville genundersøge Folbiggs sag.

»De nye beviser i sagen er klart af en sådan art, at vi bliver nødt til at gøre noget. Det kommer i hvert fald op på et plan, hvor man kan undersøge sagen igen,« sagde han.

Han fortæller dog, at en direkte benådning ville være upassende.

Professor på Australian National University Carola Vinuesa er overbevist om Kathleen Folbiggs uskyld.

»Beviserne viser klart, at fru Folbigg er uskyldig, og at børnene døde af naturlige årsager,« siger hun til det australske medie 7 News.