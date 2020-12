Pfizer-BioNTech-coronavaccinen er allerede begyndt at blive brugt verden over, og nu er den også endelig blevet blåstemplet af et lægevidenskabeligt tidsskrift.

De offentliggjorte resultater skaber stor jubel blandt danske forskere.

Det skriver Danmarks førende videnskabsmedie Videnskab.dk.



Tidskriften New England Journal of Medicine er det første, der har publiceret resultaterne fra Pfizer-BioNTech, og danske forskere har aldrig set noget lignende:

»Jeg har svært ved at få armene ned. Det er fuldstændig fantastisk. Det er et dynamit-studie. Jeg har aldrig set vaccinedata, der ser så overbevisende ud,« siger lektor Martin Tolstrup, der forsker i vacciner og infektionssygdomme og er laboratorieleder på Aarhus Universitetshospital, efter at han har læst den videnskabelige artikel.

SÅDAN FOREGIK VACCINEFORSØGET: 43.548 frivillige personer over 16 år deltog. De blev tilfældigt inddelt i to grupper, som fik to indsprøjtninger med 21 dages mellemrum.

Den ene gruppe fik vaccinen og den anden fik saltvandsindsprøjtninger.

Ingen forsøgsdeltagere vidste, om de blev vaccineret eller fik placebo. Sundhedspersonalet, som gav indsprøjtningerne, vidste heller ikke, om de gav vaccinen eller saltvandsindsprøjtninger.

To uger efter havde 170 forsøgsdeltagere symptomer og blev testet positiv for COVID-19. 162 af dem havde fået saltvandsindsprøjtninger og var altså ikke vaccineret. 8 havde fået vaccinen. De 95 procents effektivitet blev målt på personer af begge køn, på forskellige etniciteter og i forskellige aldersgrupper, blandt andet på ældre mennesker over 60 år.



Kilde: Videnskab.dk

Martin Tolstrup er ikke den eneste danske forsker, der er begejstret.

Professor i vaccineteknologi Camilla Foged roser også vaccinen, men dog lidt mere afdæmpet, da hun kalder resultaterne for lovende og bedre end forventet.

Resultaterne viste, at der allerede 12 dage efter den første indsprøjtning var stor forskel på den gruppe, der fik placebo, og den gruppe, der fik vaccinen. Efter de 12 dage var der nemlig flere syge i gruppen, der fik placebo, end i den vaccinerede gruppe.

Man er endnu ikke begyndt at vaccinere folk mod corona i Europa, men Det Europæiske Lægemiddelagentur meddelte tirsdag, at man kan forvente en godkendelse af den første vaccine inden jul.