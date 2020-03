Forskere ved Københavns Universitet har fået 20 millioner kroner af EU til udvikling af en corona-vaccine.

Forskere på Københavns Universitet har fået penge af EU til udvikling af en vaccine mod coronavirus.

Det skriver Københavns Universitet i en pressemeddelelse.

Man skal dog ikke regne med, at det er en vaccine, der kan bruges lige med det samme.

Forskerne håber på, at de første forsøg på mennesker kan laves indenfor de næste 12 måneder. Herefter vil det tage noget tid at få vaccinen rullet ud på markedet.

Det forklarer Morten Agertoug Nielsen, der er lektor ved Institut for Immunologi og Mikrobiologi på Københavns Universitet,

Han er også en af forskerne, der arbejder på projektet.

- Det kommer an på, hvor hurtigt myndighederne vil rulle sådan noget ud. Det kommer også an, hvordan forsøgene i mennesker kommer til at gå. Hvis der er nogle tegn på bivirkninger, så vil man ikke kunne rulle den ud hurtigt, siger Morten Agertoug Nielsen.

Forskerne gik i gang med udviklingen af vaccinen for godt en måneds tid siden, umiddelbart efter udbruddet af virusset startede.

/ritzau/