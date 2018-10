For første gang har forskere undersøgt, hvor i Danmark personer med sklerose er født eller opvokset

Er du født eller opvokset i eller omkring Thyholm, Esbjerg, Nyborg, Randers, Favrskov og Aarhus har du en øget risiko for at udvikle sklerose.

Det viser en undersøgelse, som Statens Institut for Folkesundhed har lavet.

- Vi ser flere født i disse områder, som senere hen udvikler sklerose. Flere end man ville forvente ud fra gennemsnittet i Danmark, siger postdoc Kristine Bihrmann til DR P4 Midt & Vest.

I de seks nævnte områder er der i gennemsnit 18 procent større risiko for at få sklerose sammenlignet med andre steder i landet.

På Thyholm ejer Lærke Fiskbæk en fysioterapiklinik. Her har hun mange sklerosepatienter til træning og behandling.

- Jeg kan godt nikke genkendende til undersøgelsen og det er mærkværdigt, hvorfor der lige skal være mange skleroseramte på Thyholm, siger hun.

Det er også lidt af en gåde for forskerne på Statens Institut for Folkesundhed, hvorfor der i særlige geografiske områder er en overvægt at sygdommen.

- Vores studier siger ikke noget om årsagen, så vi kan umiddelbart ikke forklare de geografiske forskelle, siger Kristine Bihrmann.

Hun peger på, at genetik og miljø spiller ind. Eller måske noget i nærmiljøet.

- Det kunne for eksempel være drikkevandet eller forurening, men det ved vi faktisk ikke ud fra dette studie, siger forskeren.

Statens Institut for Folkesundhed har derfor søgt om midler til at forsøge at finde en forklaring på de geografiske forskelle.