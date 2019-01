Manglende skriftlige aftaler med håndværkere kan få konsekvenser ved eventuelle konflikter.

Hver fjerde danske forbruger, der får udført opgaver mellem 10.000 og 100.000 kroner, har kun en mundtlig aftale med håndværkeren.

Det viser en ny rundspørge, foretaget af analyseinstituttet Wilke for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

- Det er et problem, da det er bedre at have en skriftlig aftale.

- Når man skriver det ned på skrift, så får man en klar forventningsafstemning mellem håndværkeren og forbrugeren, siger Mette Rose Skaksen, vicedirektør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

En skriftlig aftale kan ifølge vicedirektøren være med til at forebygge konflikter mellem de to parter.

Det kan desuden få konsekvenser, hvis man står uden en nedskrevet aftale og en eventuel konflikt bringes for ankenævnet.

- Hvis man har en konflikt med sin håndværker, som man ikke selv kan løse, så kan man gå til et af ankenævnene.

- Men her kan det være svært at dokumentere sin påstand, hvis man kun har en mundtlig aftale at henvise til. Så kan det være ord mod ord, siger Mette Rose Skaksen, der tilføjer, at det derfor kan være svært for ankenævnet at træffe en afgørelse.

De 1160 danskere er i rundspørgen blevet spurgt om deres erfaringer med håndværkere de seneste to år.

Foruden de mundtlige aftaler, så er der også andre punkter, hvor danskerne er ukritiske over for håndværkerne.

Godt 60 procent har fået et enkelt tilbud eller helt undladt at indhente tilbud forud for opgaven. Desuden har godt 60 procent undladt at forsøge at forhandle sig til en bedre aftale.

Det er der ellers god grund til, da 86 procent af dem, der gjorde, fik noget ud af det.

/ritzau/