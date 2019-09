Som følge af Thomas Cook Airlines konkurs har flere danske familier, der har benyttet en pakkerejse med Spies, oplevet at være blevet låst ude fra deres hotelværelser, indtil Spies kan fremlægge dokumentation for betalingen.

De familier, B.T. har været i kontakt med, er på ferie i spanske Almería og bor på Playacapricho, der er en del af kæden Playa Senator, som også har hoteller på Mallorca, Tenerife, Granada og Madrid.

»Da vi kom hjem fra en heldagstur, blev vi mødt af en propfyldt reception, og vores kort til hotelværelset blev afvist. Vi har fået at vide, at hotellet ikke vil have os ind på værelserne, så længe Spies ikke har fremlagt dokumentation på, at betalingen til hotellet er gået igennem,« siger Sanne Gravesen, der suppleres af Flemming Gravesen:

»Vi ved ikke, hvornår vi kan komme ind på vores værelser. Hotellet har sagt, at vi skal betale 8.000 kroner for at få adgang til værelserne igen, men det er vi ikke interesserede i, da vi jo har betalt en gang.«

Her ses lobbyen på hotel Playacapricho hvor Sanne og Flemming Gravesen er fanget, da de ikke må komme ind på deres hotelværelser. Vis mere Her ses lobbyen på hotel Playacapricho hvor Sanne og Flemming Gravesen er fanget, da de ikke må komme ind på deres hotelværelser.

Familien fik besked på, at der ville komme en løsning kl. 18.00, men 20.30 var der stadig intet nyt. De kan få lov til at hente medicin og andre vigtige genstande fra deres hotelværelse, men de må ikke opholde sig derinde.

»Spies-guiderne hernede gør, hvad de kan, men de er fanget som en lus mellem to negle, fordi de ikke kan få at vide, hvornår Spies kan fremvise den nødvendige dokumentation,« siger Lars Gravesen og fortsætter:

»De fleste holder sig i ro, men der har da været et par stykker, som har ladet temperamentet løbe lidt løbsk overfor hoteldirektøren, så nu er her en vagt til stede.«

Familien Gravesen er ikke de eneste danskere, der er fanget i lobbyen på diverse hoteller i kæden Playacapricho, der ifølge B.T.’s oplysninger lukkede ned for værelserne ved 15 tiden i dag. B.T. har uden held forsøgt at få en kommentar fra Playa Senator.