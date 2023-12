Når det kommer til skærmforbruget i skoletiden, ligger danske elever øverst i ny international undersøgelse.

Danske skoleelever adskiller sig særligt fra jævnaldrende i andre lande, når det kommer til brugen af digitale redskaber i undervisningen.

Det viser resultaterne af den seneste Pisa-undersøgelse blandt 15-årige skoleelever i 81 lande, som er blevet offentliggjort tirsdag.

De danske skoleelever bruger i gennemsnit 3,8 timer om dagen foran en skærm, når de er i skole.

Det er det højeste niveau af alle lande, der har deltaget i undersøgelsen.

Det svarer til, at eleverne her i landet bruger mere end halvdelen af en skoledag på at sidde foran en skærm.

Ifølge Børne- og Undervisningsministeriet vil en typisk skoledag for 9.-klasses-elever være syv timer.

På tværs af landene benyttes digitale redskaber i gennemsnit i to timer om dagen i skoletiden, viser resultaterne.

Undersøgelsen siger ikke noget om, hvorvidt brugen af digitale redskaber er god eller dårlig for elevernes faglighed.

Børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye (S) mener som udgangspunkt, at digitalisering er en god ting.

- Men når det gælder vores børn, skal vi ikke være naive. Eksperterne har alvorlige diskussioner om skærmenes betydning for læring, sundhed og trivsel, siger han i en pressemeddelelse.

- Derfor har regeringen et forsigtighedsprincip. Hellere en time for lidt foran skærmen end en time for meget.

Det bliver også udgangspunktet for anbefalinger om skærme i skolen, som Børne- og Undervisningsministeriet fremlægger inden længe, lyder det videre.

