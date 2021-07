Efter knap halvandet år med coronavirus iblandt os har de flest formentlig vænnet sig til den nye tilværelse.

Men hvad skal vi forvente os af fremtiden, når der løbende kommer nye og tilsyneladende mere smitsomme variationer af den dødelige virus?

B.T. har allieret sig med en række af landets førende eksperter inden for området for at få deres bud på, hvordan vores dagligdag kommer til at se ud i fremtiden – med eller uden corona.

Alle understreger de, at det er svært at spå om fremtiden, hvorfor deres svar også skal tages med forbehold.

Hans Jørn Kolmos, professor i klinisk mikrobiologi på Syddansk Universitet:

»Det kan meget vel være tilfældet, men vi ved endnu ikke, hvor lang tid man er immun, efter man er vaccineret. Så det må tiden vise.«

Ayo Wahlberg, professor MSO i sundhedsantropologi på Københavns Universitet:

»Ja. Ud fra det kendskab, jeg har, skal vi vaccineres hvert år, fordi vi nok skal forvente, at der dukker nye varianter op.«

Viggo Andreasen, lektor i matematisk epidemiologi ved RUC:

»Nej. Måske hver femte.«

Nils Strandberg Pedersen, tidligere administrerende direktør for Statens Serum Institut:

»Det kan vi godt risikere.«

Hans Jørn Kolmos, professor i klinisk mikrobiologi på Syddansk Universitet:

»Det kan man ikke udelukke, men det vil udviklingen i epidemien vise. Den vil nok i mindre grad have karakter af epidemisk udbrud og gå over i det, som vi har med sæsoninfluenza. Der kan selvfølgelig komme epidemier om vinteren, men på sigt vil sygdommen gå over i sporadiske sygdomsforløb.«

Ayo Wahlberg, professor MSO i sundhedsantropologi på Københavns Universitet:

»Mit umiddelbare svar er nej. Vi har boostet vores vaccineinfrastruktur, og man er parat til at lave ændringer i vaccinerne. Kombineret med vores viden om sygdommen har vi også været i stand til at holde vores sygehusvæsen kørende, så det tror jeg ikke.«

Viggo Andreasen, lektor i matematisk epidemiologi ved RUC:

»I hvert fald den kommende vinter og muligvis den næste igen. Jeg forestiller mig, at der vil komme epidemier i skoler, så der vil nok komme lokale restriktioner.«

Nils Strandberg Pedersen, tidligere administrerende direktør for Statens Serum Institut:

»Det tror jeg ikke.«

Hans Jørn Kolmos, professor i klinisk mikrobiologi på Syddansk Universitet:

»Nej, det tror jeg ikke, men det er ikke det samme som at sige, at de erfaringer, vi har gjort os, ikke kan bruges fremover. Man kan sagtens forestille sig, at der vil være perioder, hvor sårbare vil beskytte sig selv med mundbind. Jeg tror ikke, at der kommer et myndighedspåbud.«

Ayo Wahlberg, professor MSO i sundhedsantropologi på Københavns Universitet:

»Jeg tror, at vi ender i en situation, hvor det bliver mere almindeligt at bruge mundbind. Før i tiden var det mærkeligt, men om vinteren, hvor den offentlige trafik er tætpakket, vil der på frivillig basis nok være en stor gruppe, der stadig bruger det. Det er kommet for at blive.«

Viggo Andreasen, lektor i matematisk epidemiologi ved RUC:

»Jeg tror ikke, at det vil blive en del af vores hverdag, men det vil komme i brug ved lokale udbrud.«

Nils Strandberg Pedersen, tidligere administrerende direktør for Statens Serum Institut:

»Nogen vil nok bære det i offentlige transportmidler, men jeg tror ikke, at der vil være et påbud.«

Hans Jørn Kolmos, professor i klinisk mikrobiologi på Syddansk Universitet:

»Det kunne man godt forestille sig, men ikke på grund af coronapandemien.«

Ayo Wahlberg, professor MSO i sundhedsantropologi på Københavns Universitet:

»Ja.«

Viggo Andreasen, lektor i matematisk epidemiologi ved RUC:

»Ikke på grund af corona.«

Nils Strandberg Pedersen, tidligere administrerende direktør for Statens Serum Institut:

»Måske. Men det vil ikke nødvendigvis være på grund af corona, men nok mere på grund af de erfaringer, vi har gjort os med hjemmearbejde.«

Hans Jørn Kolmos, professor i klinisk mikrobiologi på Syddansk Universitet:

»Jeg vil håbe, at vi tager de mange hygiejneforholdsregler med over tid efter coronaen. Der er ingen tvivl om, at øget fokus på hygiejne, udluftning og så videre har medført, at influenza og andre sygdomme er raslet ned.«

Ayo Wahlberg, professor MSO i sundhedsantropologi på Københavns Universitet:

»Ja. Mange millioner mennesker har haft corona, og vi kommer til at se en bølge af eftervirkninger. Forværret kroniske sygdomme og nye kroniske sygdomme. Den del er ukendt terræn.«

Viggo Andreasen, lektor i matematisk epidemiologi ved RUC:

»Jeg håber, at der vil sætte sig nogle spor i vores generelle forhold til hygiejne. På den måde vil vi have bedre smitteforebyggelse.«

Nils Strandberg Pedersen, tidligere administrerende direktør for Statens Serum Institut:

»Jeg tror, at der kommer til at gå tid, før de sidste rejserestriktioner bliver ophævet. Ikke for Danmarks side, men for visse lande, hvor vaccinetilslutningen er meget dårlig.«

Hans Jørn Kolmos, professor i klinisk mikrobiologi på Syddansk Universitet:

»Ikke helt. Der vil hænge noget ved. Om ikke andet vil samfundet være påvirket i meget lang tid fremover. Der vil være erfaringer, som vi tager med os, og det vil også være positive erfaringer.«

Ayo Wahlberg, professor MSO i sundhedsantropologi på Københavns Universitet:

»Jeg er optimistisk. Med det forbehold, at der måske vil være perioder, men det vil mest være om vinteren. Vi kan med kort varsel lave en ekstra indsats, så jeg ser for mig, at vi inden for de næste to til tre år vender tilbage. Katastrofeforskning viser også, at menneskeheden kommer videre, og det vil jeg også tro her.«

Viggo Andreasen, lektor i matematisk epidemiologi ved RUC:

»Jeg tror ikke, at corona vil ændre så meget på vores hverdag om tre år, men det kan da godt være, at der vil være nogle sociale ændringer på den lange bane.«

Nils Strandberg Pedersen, tidligere administrerende direktør for Statens Serum Institut:

»Ja, det tror jeg mere eller mindre. På et tidspunkt vil corona blive en almindelig sygdom som influenza. Så vil vi blive vaccineret mod det, nogen vil få det, men vi kommer til at leve med det.«