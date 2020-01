Ti danske brandmænd skal fra i næste uge hjælpe med oprydningsarbejdet efter de voldsomme brande i Australien.

Ti danske frivillige brandmænd skal hjælpe med at fælde træer og rydde op efter de voldsomme brande i Australien.

Det sker, efter at den australske organisation BlazeAid, der hjælper familier efter naturkatastrofer, har takket ja til tilbuddet fra en gruppe frivillige danske brandmænd, som har tilbudt deres hjælp.

Det skriver DR.

Facebook-gruppen Brandmand i Australien DK har over 1800 medlemmer, som består af brandfolk, paramedicinere, læger og andre faggrupper. Over 300 af medlemmerne har meldt sig til at hjælpe til i Australien.

- Vi er blevet kontaktet af en organisation i Australien, der hedder BlazeAid, og de mangler simpelthen hænder dernede. Så der er lidt pres på det hele nu her, siger Søren Elkrog, der bestyrer Facebook-gruppen.

Han skal sammen med en koordinator udvælge de resterende otte brandmænd ud af 125 mulige kandidater, som skal med på turen, når de i næste uge rejser til Australien.

Australien ønsker ikke officiel dansk hjælp til selve slukningsarbejdet, da landet har fået hjælp fra andre lande til at slukke de mange alvorlige naturbrande.

Christina Male, der er vicepræsident i BlazeAid siger til DR, at danskernes job bliver at rydde arealer, så de kan genopbygges. Derefter kan folk returnere til deres hjem igen.

De australske myndigheder har tidligere takket pænt nej til tilbuddet om hjælp fra omkring 50 danske brandmænd, som uden beregning kunne blive sendt til Australien for at hjælpe med at slukke de voldsomme brande.

Australiens ambassadør, Mary Ellen Miller, har i en pressemeddelelse sagt, at landet er godt udrustet og organiseret til selv at håndtere naturbrandene, skriver DR.

/ritzau/