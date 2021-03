Regeringen har indgået en aftale om at hjælpe nogle af de danske børn i Syrien hjem - men uden deres forældre.

Det bekræfter Udenrigsministeriet overfor B.T.

Danske myndigheder vil sende embedsmænd til lejrene i Syrien. Her skal de foretage individuelle sagsvurderinger. Det skal føre til, at nogle af de danske børn i lejrene kan bringes hjem.

Regeringen kalder gruppen af embedsmænd for 'Task Force Evakuering'.

Den skal senest den 15. maj 2021 have afdækket, om 'evakuering af de danske børn uden deres forældre på baggrund af en individuel vurdering vil kunne gennemføres på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde og inden for rammerne af Danmarks konventionsmæssige forpligtelser, udarbejdet konkrete modeller herfor og taget relevante skridt til forberedelse af evakueringer,' fremgår det af aftalen, som B.T. har set.

Målet med arbejdet er, at børn af danske forældre kan komme til Danmark hurtigst muligt.

Regeringen har sammen med Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance indgået aftalen mandag.

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) har længe været kritisere for ikke at gøre nok i sagen.

Især Enhedslisten og Radikale Venstre har været skarpe i deres kritik af Kofod for ikke at ville hente børnene til Danmark.

»Det er klart for enhver, at vi kommer fra forskellige udgangspunkter i den her sag. Men dét, vi alle har til fælles, på tværs af standpunkter ift. forældrene er, at vi gerne vil hjælpe børnene. Det fælles ønske, er vi nu blevet enige om at udmønte i en række tiltag der kan hjælpe børnene både på kort og længere sigt,« udtaler Jeppe Kofod i en pressemeddelelse.

Sagen kort Forsvarets Efterretningstjeneste lavede i september sidste år en rapport, der viste, at terrorbevægelsen Islamisk Stat har smuglet 30 børn ud af to syriske fangelejre for at oplære dem som terrorister i deres hjemlande.

Der er tale om syriske lejre, hvor 19 danske børn bor.

Ifølge Ekstra Bladet skulle bevægelsen have planlagt at hente yderligere 350 børn ud af fangelejrene.

Rapporten blev sendt til fire centrale ministerier, men Folketinget fik aldrig oplysningerne.

Sagen har lagt pres på udenrigsminister Jeppe Kofod (S), der fra især Radikale Venstre, Enhedslisten og SF har fået hård kritik. Kilde: DR og Ekstra Bladet.

Radikale Venstre er glade for aftalen.

»Nu tager vi første skridt mod at få de danske børn i syriske fangelejre hjem til Danmark. Vi er glade for, at det var muligt at rykke regeringen og at samle et bredt flertal om at finde veje til at få børnene hjem. Arbejdet med at forberede evakuering kan nu gå i gang,« siger politisk leder Sofie Carsten Nielsen.

Støttepartiet Enhedslisten har sagt nej til at indgå i aftalen, fordi partiet mener, at det er en syltekrukke. Børnene skal hurtigere hjem, siger retsordfører Rosa Lund.