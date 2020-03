Alene i denne uge er 400.000 planter blevet kasseret fra gartnerier i Danmark på grund af udebleven eksport.

Det kan komme til at koste danske gartnerier dyrt, hvis butikslukninger med mere som følge af coronavirusudbruddet fortsætter måneder frem.

I øjeblikket rummer gartnernes varelagre nemlig blomster og planter til en værdi af 800 millioner kroner. Men de risikerer at gå til spilde, hvis produktionen ikke kan eksporteres.

Det oplyser branchesektoren Flora Dania under Dansk Gartneri.

- Vi har de seneste måneder gået og passet de planter, som skal i butikkerne i foråret. Men vi er alvorligt udfordret af, at hele Europa begynder at lukke ned et par uger inden vores højsæson starter.

- For producenterne begynder lige så stille at eksportere til de sydgående markeder. Men når et land som Tyskland lukker blomsterbutikker, kan varerne ikke komme ud til butikkerne eller til forbrugerne, siger Peter Larsen-Ledet, direktør i Flora Dania.

/ritzau/