Udsigten til en 12 måneder lang social isolation får lærredet til at gå i sort hos Danske Biografer.

For dem vil en tvungen lukning få alvorlige følger.

»Hvis det fortsætter i et år, er det yderst bekymrende. Og det er svært at se, at der ikke også i biografverdenen vil komme ofre,« siger Lars Werge, der er direktør i Danske Biografer, der er en brancheforening for biografer i Danmark.

Udsigten til social isolation de kommende 12 måneder kommer efter, at Kåre Mølbak, der er faglig direktør på Statens Serum Institut, i et interview med Berlingske har sagt, at der vil være en lang række sociale begivenheder, der ikke kan genoptages, før vi har en brugbar vaccine mod corona-virusset.

Og en sådan vaccine har vi først tidligst om et år, lyder vurderingen.

Stadig 'kun' spekulationer

Indtil videre har der ikke været en udmelding fra regeringen, og derfor venter Lars Werge og de mange danske biografejere også spændt på at høre, hvad Mette Frederiksen og co. mener, at den fremtidige plan skal være.

På tværs af de danske biografer havde de talt om – og også håbet på – at biograferne ville være en del af den tredje, fjerde eller femte bølge af den gradvise genåbning af samfundet.

At man enten i eller efter sommerferien ville være klar til at tage imod danskere med hang til film på det store lærred.

De danske biografer har, siden samfundet blev lagt ned på grund af coronakrisen, stået tomme. Og sådan forbliver det formentlig, hvis den sociale isolation skal fortsætte de næste 12 måneder. Foto: Maria Hedegaard Vis mere De danske biografer har, siden samfundet blev lagt ned på grund af coronakrisen, stået tomme. Og sådan forbliver det formentlig, hvis den sociale isolation skal fortsætte de næste 12 måneder. Foto: Maria Hedegaard

»Ingen af os havde i vores vildeste fantasi frygtet, at en genåbning først ville komme på tale i foråret 2021,« siger Lars Werge.

Isolation ændrer adfærden

Lige nu kan mange danske biografer, omend de er tvunget til at holde lukket, klare drifts- og lønomkostninger med hjælp fra statens hjælpepakker.

Og såfremt den økonomiske redningsplanke fortsat ligger der, mens den sociale isolation er påkrævet, mener Lars Werge, at mange vil være i stand til at holde skindet på næsen.

Dog frygter han, at tiden – hvis det altså bliver 12 måneder – vil have en negativ indvirkning på danskernes adfærd i forhold til at gå i biografen.

Vil du fortsat gå lige så meget i biografen om 12 måneder, eller vil corona-krisen have ændret din adfærd, tror du?

»Det her sætter os i en hel ny situation, og vi har en nervøsitet om, hvorvidt folk vil have modet til at komme tilbage i biograferne. Lige nu er der mange, der streamer, og vi ved ikke, om de vil blive ved med det om et år,« siger han og fortsætter:

»Jo længere der går, jo sværere bliver det at bryde den mentale barriere. Jeg frygter, at det bliver sværere at få folk til at komme tilbage på fuld skrue.«

»Skær igennem«

Lars Werge og de danske biografer er ikke de eneste, der søger et klart svar på udmeldingen fra Statens Serum Institut.

Til B.T. siger De Radikales leder, Morten Østergaard, at det skaber både usikkerhed og forvirring, når der ikke er en klar linje i udmeldingerne fra regeringens side.

Derfor kommer han med en indtrængende opfordring til statsministeren:

»Det kan ikke nytte noget, at signalerne går i alle mulige retninger. Mette Frederiksen må skære igennem,« siger han og opfordrer statsministeren til hurtigst muligt at indkalde partilederne til forhandlinger om en samlet, langsigtet plan for genåbningen af Danmark.