Det har vakt opsigt i den danske bankverden, at ofre for vold og trafikulykker er stået frem i B.T. og fortalt, at bankerne med negative renter udhuler deres erstatninger, som de ellers skal leve af resten af livet.

Flere politikere raslede i december med sablen og bebudede et indgreb.

Men fredag i sidste uge kom Danmarks største bank, Danske Bank, pludselig politikerne i forkøbet og fritog med et pennestrøg ofrene for negative renter.

Og flere banker er kommet i bevægelse, efter B.T har sat fokus på, at voldsofre og personer, der har været udsat for en invaliderende arbejds- eller trafikulykke, typisk betaler minus 0,6 procent i rente af deres millionerstatninger, som er placeret på såkaldt kreditorbeskyttede konti.

(ARKIV) Danske Banks hovedsæde på Holmens Kanal i København. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere (ARKIV) Danske Banks hovedsæde på Holmens Kanal i København. Foto: Mads Claus Rasmussen

Med en kreditorbeskyttet konto er ofre, der har fået tilkendt erstatning, blandt andet beskyttet mod modregning i kontanthjælp, førtidspension og lignende senere i livet. Men altså ikke mod udhuling af erstatningen som følge af negative renter i bankerne.

Med en erstatning på fem millioner kroner skrælles der hele 30.000 kroner af erstatningen om året i negative renter.

Nu oplyser Nordeas presseafdeling kortfattet til B.T., at de også har fritaget kunder med kreditorbeskyttede konti for negative renter. Nordea ønsker ikke at stille op til interview om sagen.

Og i Arbejdernes Landsbank er man i disse timer ved at drøfte ‘en løsning’ for kunder med kreditorbeskyttede konti, oplyser Peter Froulund, branding- og kommunikationsdirektør i Arbejdernes Landsbank.

Nordea fritager kunder med kreditorbeskyttede konti for negative renter. Foto: Ints Kalnins Vis mere Nordea fritager kunder med kreditorbeskyttede konti for negative renter. Foto: Ints Kalnins

»Vi er også blevet opmærksomme på denne her problematik. Og lige nu – som i lige nu – sidder vi og kigger på, hvordan vi skal tackle det. Det er en problematik, som vi tager alvorligt, og som vi løser en af de kommende dage,« siger Peter Froulund.

Marianne Ahlers, 34 år og fra Ålling mellem Grindsted og Varde, er et af de ofre, der er stået frem i B.T.

I december fortalte hun, at hende og mandens millionerstatning for en trafikulykke blev udhulet af negative renter på en kreditorbeskyttet konto i Danske Bank.

Hun var butikschef og manden pilot, da en trafikulykke ændrede deres liv for altid for fem år siden.

Marianne Ahlers. Foto: Privat foto Vis mere Marianne Ahlers. Foto: Privat foto

I dag er de visiteret til fleksjob få timer om ugen og lever i høj grad af deres erstatning.

Marianne Ahlers er rørt over, at hun ved at stå frem har været med til at forbedre levevilkårene for mange ofre i lignende eller værre livssituationer.

»Det er meget glædeligt. Jeg kommer fra et lederjob og havde ressourcerne til at kæmpe og stå frem. Det er det ikke alle, der har. Der kan for eksempel være soldaterveteraner, der ikke har overskuddet til at kæmpe. Så det er enormt positivt, hvis jeg har kunnet hjælpe andre ved at fortælle min historie,« siger Marianne Ahlers.

Det er imidlertid ikke alle banker, der frivilligt opgiver de negative renter på kreditorbeskyttede konti.

Jyske Bank har ikke aktuelle planer om at fritage kreditorbeskyttede konti for negative renter. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Jyske Bank har ikke aktuelle planer om at fritage kreditorbeskyttede konti for negative renter. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Hverken Jyske Bank eller Sydbank, som er Danmarks henholdsvis anden og tredjestørste bank, har aktuelle planer om fritage kreditorbeskyttede konti for negative renter, oplyser de til B.T.

»Der er ikke nogen, der synes, det er særlig morsomt med negative renter,« siger Line Bang Karlsen, afdelingsdirektør i Jyske Bank, og tilføjer:

»Men det er for bankerne en omkostning at have pengene stående, hvilket er årsagen til, at Jyske Bank opkræver negative indlånsrenter hos de af vores kunder, der fastholder kontantplacering. Konkret i forhold til kreditorbeskyttede midler, så har vi ingen umiddelbare planer om at ændre på vilkårene, men vi følger nøje med i, hvordan markedet reagerer.«

Marianne Ahlers håber, at kunderne vil stemme med fødderne.

»Hvis man har en kreditorbeskyttet, kan man bare flytte kontoen til en af de banker, der ikke længere opkræver negative renter. Så mon ikke de andre andre banker kommer til at følge i Danske Banks og Nordeas fodspor,« siger hun.

Jacob Mark (SF) har stillet spørgsmål til erhvervsminister Simon Kollerup i sagen om negative renter på kreditorbeskyttede konti. Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere Jacob Mark (SF) har stillet spørgsmål til erhvervsminister Simon Kollerup i sagen om negative renter på kreditorbeskyttede konti. Foto: Niels Christian Vilmann

SF og Dansk Folkeparti har på baggrund af B.T.s afdækning af sagen rettet flere spørgsmål til erhvervsminister Simon Kollerup (S).

Partierne vil blandt andet gerne have svar på, hvor mange penge bankkunderne har stående på kreditorbeskyttede konti i danske banker.

De vil også have svar på, om ministeren finder det rimeligt, at der er banker, der opkræver negative renter fra denne sårbare kundegruppe, og om Simon Kollerup vil ‘tage initiativ til at finde en løsning for de berørte grupper’.

SF og Dansk Folkeparti afventer ministerens svar.