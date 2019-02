Velkommen til B.T.'s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Danske Bank er klar med årsregnskab efter hvidvaskskandale

Danske Bank kommer i dag klokken 08.00 med årsregnskab efter et år, hvor banken blev afsløret i formodet omfattende hvidvask gennem Estland. Siden sagen kom frem, er topledelsen skiftet ud, og børsværdien er faldet drastisk.

Foto: Ints Kalnins Vis mere Foto: Ints Kalnins



Svenske tog vil konkurrere med DSB i Danmark

Det statsejede svenske togselskab SJ planlægger at køre passagertog fra København til Fyn om to-tre år og senere også til Jylland. Det skriver Jyllands-Posten. SJ har i de seneste år øget passagertallet med fem-syv procent om året, mens DSB har oplevet faldende passagertal.

Læs mere her

Analyse: Der er sparet 20 milliarder på uddannelse siden 2015

Kigger man ud over hele uddannelseslandskabet, vil man finde besparelser for over 20 milliarder kroner siden 2015. Det konkluderer en ny analyse fra Uddannelsesalliancen, skriver Berlingske.

Læs mere her

Udenlandske journalister er løsladt i Venezuela

Myndighederne i det kriseramte Venezuela har sat to franske, to colombianske og en spansk journalist fri. Mediefolkene blev anholdt onsdag, mens de rapporterede fra tumulten, der kredser om præsident Nicolas Maduro. Anholdelserne har skabt vrede i diplomatiske kredse.

Læs mere her

Foto: Stringer . Vis mere Foto: Stringer .

Kina melder om vigtige fremskridt i handelssamtaler med USA

Kina og USA har gjort 'vigtige fremskridt' under torsdagens handelssamtaler i Washington. Det oplyser den kinesiske delegation i USA. Efter to dages intense forhandlinger er der fortsat ikke indgået en aftale, der kan løse den igangværende handelsstrid mellem de to lande.

Læs mere her

USA's præsident, Donald Trump (til venstre), har onsdag og torsdag mødtes med en delegation fra Kina, ledet af premierminister, Liu He. Foto: Jim Young Vis mere USA's præsident, Donald Trump (til venstre), har onsdag og torsdag mødtes med en delegation fra Kina, ledet af premierminister, Liu He. Foto: Jim Young

Amazon leverer bedre end ventet

Amazon kommer godt ud af fjerde kvartal med en omsætning, der slår analytikernes forventning efter et stærkt julesalg. Omvendt er selskabets forventning til første kvartals salg til den svage side, og aktien falder derfor med 1,5 procent i eftermarkedet.

Læs mere her

Foto: Abhishek Chinnappa Vis mere Foto: Abhishek Chinnappa

Eneboende mænd har øget risiko for at dø af hjertesygdom

Mænd, der bor alene, har større risiko for at dø af en hjertesygdom. Det viser en ny undersøgelse ifølge Berlingske. Ifølge undersøgelsen har mænd, der bor alene, en cirka 90 procent forøget risiko for at dø af en hjertesygdom.

Læs mere her