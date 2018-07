'Direktionen og bestyrelsen er af den klare holdning, at banken ikke skal drage økonomisk fordel af mistænkelige transaktioner, der har fundet sted i non-resident porteføljen i bankens estiske filial.' Sådan indledes en pressemeddelelse fra Danske Bank onsdag. Det bliver mødt med sarkasme, hån og undren på sociale medier.

Banken har ifølge pressemeddelelsen til hensigt at stille al indtjening fra den hvidvask-skandale, banken for tiden er indrullet i, til rådighed for 'samfundsgavnlige tiltag', som det skrives.

Danske Banks egen undersøgelse af hvidvask-sagen i sin estiske filial viser, at banken skal have tjent et beløb på 1,5 milliarder kroner over en årrække fra 2007 til 2015 på netop hvidvaskning. I alt anslås det, at der kan være hvidvasket op mod 53 milliarder kroner i perioden fra den estiske filial.

Udmeldingen bliver dog ikke just modtaget pænt på sociale medier. Blandt de hårdeste kritikere er entreprenøren Martin Thorborg. I et opslag på Facebook skriver han:

'Jeg vil donere den indtægt, jeg fik fra det indbrud, jeg lavede sidste år.' Han supplerer med '#SåSlipperJegNokForStraf'.

Og netop tanken om, at banken kan tilbagebetale overskud fra ulovlige aktiviteter, falder mange andre end Martin Thorborg for brystet.

En af dem er debatredaktør på mediet Finans, Magnus Barsøe, der på Twitter langer ud efter bankens beslutning.

'Hvor er I pinlige. I sætter dagligt nye lave standarder for udenomssnak og forkølet spin. En bankrøver bliver jo ikke mindre kriminel, blot fordi han afleverer rovet tilbage, når politiet har nappet ham,' skriver han.

Smart! Hvis butiksalarmen bipper, når du forsøger at snige dig ud af Illum med tasken fyldt med Gucci, Dior og Stone Island, så skal du bare levere tasken tilbage til vagten. Vupti! Så er du straffri. #dkpol #dkbiz https://t.co/zqhO8dUM21 — Magnus Barsøe (@MagnusBarsoe) 18. juli 2018

Den kritiske indstilling deles af flere. Blandt andet spørges der til, om banken har tænkt sig at trække beløbet, de stiller til rådighed for 'samfundsgavnlige tiltag', fra i skat, ligesom bankes kaldes 'arrogant' og flere påpeger, at de mener, banken forsøger at købe sig til at slippe for straf.

