‘Husk, at vi aldrig ville bede dig om at bekræfte oplysninger via e-mail.’

Sådan skriver Danske Bank torsdag på deres Facebook-side og advarer dermed deres kunder om, at der florerer en falsk e-mail i bankens navn.

I en mail med overskriften ‘NemID deaktiveret af sikkerhedsmæssige årsager’ bliver man bedt om at bekræfte sin identitet ved at trykke på en grøn boks.

I mailen påstås det, at nogen har forsøgt at logge ind på ens NemID-konto fra en anden IP-adresse.

Mailen afsluttes, noget kryptisk, i en formulering, der er svær at forstå, men som indikerer, at indholdet er falsk.

‘Bekræft din identitet i dag, ellers vil din konto blive deaktiveret, fordi vores bekymring for sikkerheden og integriteten af Danskebank samfund,’ står der afslutningsvis.

Men mailen er altså 100 procent falsk, oplyser Danske Bank.

Og det er langt fra første gang, der er falske Danske Bank-mails i omløb. Sidste år cirkulerede i alt over 50 uægte mails i deres navn.

Men hvis man skal dømme ud fra kommentarsporet under bankens Facebook-opslag, har folk efterhånden lært at gennemskue, hvornår en mail er ægte eller falsk.

‘Jeg fik den, og den blev slettet hurtigt igen, for jeg vidste, at den ikke passer,’ er der en kvinde, der skriver, mens en anden kommenterer:

‘Fik også en falsk e-mail i dag. Så med det samme, at den var falsk’.

B.T. har torsdag aften forsøgt at få en kommentar fra Danske Bank men uden held.