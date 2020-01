Det er et tab for Danmark, at Storbritannien forlader EU, men det kan også være begyndelsen på en ny tid.

Efter 47 års medlemskab træder Storbritannien fredag aften officielt ud af EU.

Den historiske begivenhed er ifølge de danske avisers lederskribenter frem for alt trist set fra dansk side.

Men brexit er også en oplagt mulighed til at ruske op i det europæiske samarbejde, lyder det.

- Vi kommer til at savne vores mest irriterende venner i EU, skriver Berlingske og fremhæver, at "briterne har kæmpet de samme kampe som danskerne for frihandel og mådehold med brugen af skatteydernes penge".

- Vi skal bruge de kommende år på at diskutere følgerne af og indrette os på ny for at gøre det europæiske samarbejde mere effektivt og sikre, at det leverer kontante fordele til borgerne. På samme tid skal vi arbejde for, at Storbritannien bindes så tæt til EU som muligt.

Politiken kalder briternes udtræden et "historisk tilbageslag". Men det bør også være et wakeupcall for Danmark, understreger lederskribenten.

- Men brexit er ikke kun en krise og en tragedie. Det er også muligheden for en ny begyndelse, hvor de resterende 27 lande rykker tættere sammen. Det forudsætter til gengæld politisk mod og revitalisering indefra.

- Det lykkedes aldrig skiftende britiske regeringer at formulere en langsigtet europapolitik. Det er op til os selv, om vi vil lære af briternes fejl. Må deres exit blive vores anledning til at træde endnu mere helhjertet ind i det europæiske fællesskab. I så fald har brexit da været godt for én ting, skriver Politiken.

Ifølge Jyllands-Postens leder er skilsmissen en "sorgens dag", men også forventelig, fordi "Det Forenede Kongeriges forhold til EU har været ét stort drama".

- Briterne har i det hele taget fået det, næsten som de ville have det. Lige meget har det hjulpet, skriver avisen.

Dagbladet Børsen fremhæver, at Storbritannien sammen med blandt andet Danmark altid har vægtet frihandel højt.

- Storbritannien og de nordiske lande har ofte ageret modvægt til den fransk-tyske akse i EU. Vi mister nu en stor og stærk alliancepartner i Bruxelles, skriver avisen.

- Der er meget at sige hinanden tak for efter 50 års tæt samarbejde - og ligesom ved nytår, så slutter det hele jo ikke, bare fordi vi tager hul på en ny fase i vores venskab.

Kristeligt Dagblad håber, at Storbritanniens enegang kan "blive til inspiration for udviklingen af EU".

- Så unionen giver større plads til de enkelte landes egenart og koncentrerer sig om handel og de grænseoverskridende problemer, som ingen kan løse alene, lyder det i lederen.

- Brexit er og må ikke bare være et farvel, men begyndelsen på en ny tid - også for kontinentet Europa.

/ritzau/