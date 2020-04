Minimum tre gange om ugen tager danske Angelina Boisen og hendes kæreste til Sverige for at træne, efter de danske træningscentre er lukkede på grund af smittefaren for corona.

Hun kan ikke lade være.

For hun er bodybuilder og går til konkurrencer.

»Man får ikke noget ud af elastikker og håndvægte herhjemme. Det bygger ikke flere muskler på, og jeg vil ikke miste muskelmasse. Det vil være mange års hårdt arbejde ud af vinduet,« siger 43-årige Angelina.

De sidste seks år har hun nemlig trænet for at blive større og større. Hendes kæreste har trænet tre gange så land tid. Satte de træningen i bero, vil de skulle arbejde dobbelt så hårdt, for at komme tilbage på samme niveau.

»Jeg vil måske kunne holde pause et par uger, men ikke så lang tid, som lockdown har stået på nu. Der kommer jo konkurrencer efterfølgende, som jeg ikke vil kunne deltage i.«

Næste konkurrence, Angelina skal deltage i, er til oktober, og træner Angelina ikke i lang tid, har hun nemlig ikke en jordisk chance for at vinde i bodybuilding-konkurrencen.

»De udenlandske atleter har jo mulighed for at træne, og skal jeg have en chance, dur det ikke at starte fra nul efter corona. Så vil jeg være bagud, og man konkurrerer jo ikke for at blive nummer ti,« siger Angelina.

Angelina træner i Sverige cirka tre gange om ugen. Foto: Privat

Selvom de danske fitnesscentre er lukkede, ser Angelina ingen problemer i, at hun og kæresten tager til Sverige for at træne.

»Vi er voksne mennesker, og vi tager afsted på tidspunkter, hvor mange ikke træner. Vi holder os til få maskiner og vasker dem bagefter. Vi tager ikke offentlig transport, tager ikke andre med i bilen, og så bader vi derhjemme,« siger Angelina.

Ifølge Angelina er hygiejnen også i top i de svenske træningscentre.

»Man kan kun bruge hver anden maskine, og der er god afstand mellem folk. I hvert fald to meter.«

Skulle folk være kritiske overfor Angelinas ture til Sverige, mener hun ikke, de skal råbe for højt.

Til daglig arbejder hun som vagt i Illum, og her oplever hun, at danskerne ikke selv er for gode til at passe på smittefaren og holde afstand.

»Det er et større problem, når folk er ude at handle. De fleste går skulder om skulder, og kun en ud af fem holder afstand. De bliver også sure, når man siger, at de ikke kan bruge toilettet. Folk er ikke bedre selv,« siger Angelina.

Derudover mener Angelina, at det er vigtigt at pleje sin krop under corona, så man er ekstra modstandsdygtig, skulle coronavirussen komme forbi.

Angelina arbejder til daglig som vagt i Illum i København, hvor hun ikke mener, dansker er bedre selv. Foto: Privat

»Det er da bedre at træne og holde sig sund og rask end at holde sig hjemme og spise kage foran fjernsynet. Det svækker kroppen og psyken. Og her vælger jeg altså at styrke min krop, så jeg er mere rustet, skulle coronaen komme.«

Egentlig gad hun også godt træne mere, men det er lidt bøvlet og noget dyrere, når man skal til Sverige.

»Vi kompenserer med cardio og elastikker, og så kører vi helkrops-program, når vi træner, alt efter hvor der skal bygges mest på. Det koster jo også at komme over broen.«

Der er dog andre, der gør som Angelina og kæresten. De er medlem af to fitnesscentre i Sverige.

Det ene er Sats og det andet er MuscleZone. Begge steder træner andre danskere også.

»Vi er ikke i tvivl om, at det er mere end en håndfuld, der tager til Sverige for at træne. I MuscleZone er der flest,« fortæller Angelina.

Men for Angelina handler det ikke kun om store muskler. Det handler også om det mentale.

»For mit vedkommende har jeg brug for at komme ud og bruge kroppen i et rum, hvor der kun er lyden af vægte. Jeg startede med at træne på grund af slidgigt, angst og depression, og derfor træner jeg også i dag,« fortæller Angelina Boisen.