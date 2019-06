De største danske aktier er på vej mod én af de værste dage i 2019.

Dagens C25-indeks viser, at store giganter som A.P. Møller-Mærsk, FLSmidth og Rockwool alle falder med mere end tre procent.

Det skriver Finans.

»De danske aktier lægger ud med et markant fald, og under overfladen er der tydelige tegn på aktiepanik,« skriver Per Hansen, der er investeringsøkonom i onlinebørsmægleren Nordnet, i en kommentar til Finans.

I sidste uge gik det danske aktiemarked på Kristi Himmelfartsferie med et samlet fald på 2,71 procent, og den negative udvikling fortsætter altså mandag morgen.

Samlet set er det ledende C25-indeks nede med 1,8 procent mandag klokken 10, og hvis den udvikling fortsætter hele dagen, vil det ifølge Finans resultere i årets tredje dårligste dag.

Aktiepanikken skyldes, at handelskrigen mellem USA og Kina igen er blusset op.

Ifølge Andreas Østerheden, der er seniorstrateg i Nordea, vurderer over for FInans, at investorererne tror på, at USA og Kina i længden vil finde fred, men at man på den korte sigt er bekymret for en yderligere eskalering.