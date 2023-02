Lyt til artiklen

Mange danske aktieejere kan godt begynde at glæde sig.

»Vi kigger ind i en regulær udbytterekord. Det er jeg ikke i tvivl om,« som Sydbanks aktieanalysechef, Jacob Pedersen, udtrykker det.

Og der er ifølge Børsen mange milliarder på vej ind på de danske aktiekonti.

Baseret på de såkaldte udbytteestimater fra Bloomberg for et bredt udsnit af de største danske børsselskaber forventes det således, at hele 131 milliarder kroner vil blive kanaliseret videre.

Eksempelvis har især de danskere, der har aktier i A.P. Møller – Mærsk, ekstra meget at se frem til.

Her ser det ud til, at udbyttet bliver det, som Jacob Pedersen fra Sydbank kalder for 'danmarkshistoriens største udbytte' – det bliver i omegnen af 84 milliarder kroner.

Det udløses af en stigning i udbytte pr. aktie fra 2.500 kroner til 4.500 kroner.

Den endelige størrelse af aktieudbytterne vil lægge fast, når selskabernes årsregnskaber kommer.

Ifølge Børsen ventes 35 af 41 udbyttebetalende danske selskaber at fastholde eller øge udbyttet.