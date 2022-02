Det går godt for den familieejede virksomhed Pindstrup Mosebrug, der har base på Djursland. Rigtig godt endda.

For første gang i 117 år har virksomheden, der sælger gødning, spagnum og substrater, nemlig haft et rekordår med en omsætning, der lyder på over 1 milliard kroner.

Det skriver Finans, der bragte historien først.

Overskuddet skyldes i høj grad, at virksomheden har udnyttet den fulde produktionskapacitet på sine fabrikker, samtidig med at de har oplevet en enorm efterspørgsel i løbet af året.

»Jeg er stolt af, hvordan mine medarbejdere har knoklet for den flotte toplinje og rekordhøje omsætning,« fortæller Torben Brændgaard, der er direktør i virksomheden.

Siden regnskabsåret 2011/2012 er omsætningen helt konkret vokset fra 407,9 millioner kroner til 1,07 milliarder kroner. Men på trods af milliardomsætningen lægger direktøren dog ikke skjul på, at det seneste år har været besværligt.

For ligesom så mange andre virksomheder har Pindstrup Mosebrug også haft udfordringer med de tårnhøje fragtpriser samt en svær adgang til transport over atlanten. Udfordringer, der har betydet, at priserne på deres produkter er steget med 5-10 procent.

Virksomheden forventer dog, at succesen vil fortsætte ind i det nye år, hvor ambitionen er at øge resultatet med hele 10 procent.