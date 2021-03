Der er gode penge i at gøre planlægning nemt og overskueligt.

Det kan den danske virksomhed Planday skrive under på.

Planday er nemlig blevet opkøbt af den new zealandske regnskabsspecialist Xero for intet mindre end 1,4 milliarder kroner.

Det skriver Finans.

Planday udbyder et abonnementbaseret vagtplanlægningprogram, der især er tiltænkt små virksomheder.

Virksomheder, der normalt laver deres vagtskemaer selv, men som her får et program til at holde styr på det hele.

Administrerende direktør og medejer Christian Brøndum fortæller til Finans, at det faktisk ikke var meningen, Planday skulle sælges nu, men at man ikke kunne sige nej til det gode tilbud.

Christian Brøndum ejer selv omkring fem til ti procent af Planday, så med salget indkasserer han et stort million beløb.

»Da jeg trådte ind i virksomheden, investerede jeg alt, hvad jeg havde for at opnå en betydelig ejerandel. Det var en betydelig risiko på det tidspunkt i mit liv. Så det er dejligt, at det har kunnet betale sig, for salget giver mig selvfølgelig nogle friheder hen ad vejen,« siger han til Finans.