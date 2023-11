En dansk virksomhed planlægger et gigantisk projekt i Afrika, som skal lave vind, sol og elektrolyse om til brint.

GreenGo Energy har planer om et milliardprojekt i Mauretanien, som skal være et centrum for brintproduktion.

Det skriver firmaet ifølge Finans i en pressemeddelelse.

Målet er at producere vedvarende energi i et omfang, som er mere end 10 gange større end Danmarks samlede kapacitet af vedvarende energi.

Derudover vil virksomheden til den tid – i 2028, hvor pilotprojektet skal være på plads – have 35 gigawatt elektrolysekapacitet, som skal omdanne den grønne strøm til brint og ammoniak.

Projektet hedder Megaton Moon.

»Klimakrisen er virkelig. Vi er nødt til at handle øjeblikkelig for at nå Paris-aftalens forpligtelser og nå nuludledning. Men der skal også være effekt og skala på den handling. Megaton Moon kropsliggør klimahandling med en ambition om at levere 1 procent af den samlede brintefterspørgsel i 2050,« siger topchef for GreenGo Energy, Karsten Nielsen, i pressemeddelelsen.

Det er ifølge topchefen kombinationen af Mauretaniens store åbne vidder og mange soltimer, samt gode forhold for vindmøller, der gør landet perfekt til projektet.

Dertil kommer, at det koster cirka det halve at producere en enhed brint i Mauretanien i sammenligning med prisen i Danmark.