Glem alt om udsolgt toiletpapir og gær - håndsprit, mundbind og handsker er den nye mangelvare i Danmark, og vi har brug for flere værnemidler.

Den danske virksomhed Viking Rubber er lige nu i færd med at producere omkring to mio. mundbind i Vietnam, hvor de har deres produktion, men de kan ikke få lov at sende dem til Danmark.

Det skyldes, at det kræver en eksporttilladelse at sende varer ud af Vietnam, og den administrerende direktør i virksomheden, Alexander Mygind Andersen, føler sig ikke sikker på, at de kan få den tilladelse.

Det skriver Fyns Amts Avis.

Viking Rubber, som normalt laver arbejdstøj, har ellers omstillet deres produktion og har udviklet et antibakterielt og genanvendeligt mundbind, som kan vaskes 30 gange og fortsat være antibakterielt.

Det sker efter et ønske fra den vietnamesiske regering.

Flere vietnamesiske supermarkedskæder og apoteker har bestilt mundbindene, og Honda har bestilt 200.000 stk., skriver Fyns Amts Avis.

Derfor sidder der lige nu 300 syersker og arbejder på at fremstille de særlige mundbind, som man altså endnu ikke ved, om Danmark for glæde af.