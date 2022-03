Imens krigen raser i Ukraine, har den danske virksomhed 3Shape gjort noget ganske usædvanligt.

For virksomheden 3Shape, der til daglig producerer 3D-scannere og software til tandlæger, har 370 ukrainere ansat. Og disse ukrainere vil virksomheden gerne hjælpe.

Derfor har 3Shape forudbetalt løn til de ansatte i Ukraine og dækker deruover ekstra boligudgifter for dem. Det fortæller administrerende direktør i 3Shape, Jakob Just-Bomholt, til Finans.

»Vi har planlagt hen mod det her gennem en periode og har, også lidt ufrivilligt på grund af pandemien, sørget for, at alle medarbejdere kan arbejde fra distancen. Lige nu har vi naturligvis sagt, at den eneste prioritet, de har, er deres og deres familiers sikkerhed,« siger Jakob Just-Bomholt til mediet.

Selvom krigen stadig er i gang, og den administrerende direktør har understreget, at sikkerheden absolut er det vigtigste for medarbejderne, fortsætter en hel del af de ukrainske ansatte hos 3Shape alligevel med at arbejde.

Jakob Just-Bomholt oplyser, at cirka 40 procent af de ansatte loggede ind på virksomhedens netværk.

Desuden fortæller Jakob Just-Bomholt, at 3Shape er meget berørte over situationen i Ukraine, men gudskelov har de ikke fået nogen som helst oplysninger om tilskadekomne medarbejdere i landet.

3Shape, der blev grundlagt i 2000, har været i Ukraine i 15 år, og en femtedel af virksomhedens ansatte kommer fra Ukraine.