Det er næppe gået nogens næse forbi, at mange sygeplejersker føler sig overset i en tid, hvor der er allermest brug for dem.

Men julen er som bekendt hjerternes fest, og det har virksomheden Lakrids By Bülow forstået.

Lakridsimperiet har nemlig vagt at donere tusindvis af lakridsjulekalendere til Rigshospitalets medarbejdere som tak for en ekstraordinær indsats.

Den meddelelse modtog de hospitalsansatte på deres intranet mandag, hvori der stod:

»Med den største respekt og taknemmelig for jeres ekstraordinære arbejdsindsats igen i år, er vi glade for at få muligheden for at donere en julekalender til jer alle, som forhåbentlig kan forsøde hverdagen op mod jul. Vi ønsker jer og jeres kære en god jul og et lykkebringende nytår.«

Personalet kan afhente deres gave 30. november, hvor der vil være én til hver medarbejder, hvilket svarer til 12.000 julekalendere.

Julie er en af de sygeplejerske, der har modtaget en 24-lågers julekalender, og hun synes, det er en fantastisk gestus:

»I en tid hvor man hverken føler sig værdsat af samfundet eller politikerne i henhold til sommerens lønforhandlinger, blev jeg utrolig rørt over at se, at der alligevel er nogen, der tænker på os,« lyder det fra hende.

Og den respons giver Johan Bülow, stifter af og kreativ direktør i Lakrids by Johan Bülow, et kæmpe smil på læben:

»Det turde vi næsten ikke håbe på. Hvor er det dejligt, hvis nogen går hjem og føler sig glade og set,« siger han til B.T.

Lakrids by Johan Bülows julekalender har nærmest ikke været til at opdrive gennem ti år, fordi den har været udsolgt. Men i år har virksomheden valgt at producere flere, og på den måde har det givet mulighed for at glæde andre.

»Og så synes vi, at det var helt oplagt at give det til Rigshospitalet. De har fortjent det, fordi det har været en anderledes tid for os alle. Der er ingen tvivl om, at de ansatte har givet den en ordentlig skalle de sidste mange måneder,« siger Johan Bülow.

Lakrids by Johan Bülow har 27 egne butikker fordelt i seks forskellige lande: Danmark, Sverige, Norge, Finland, Tyskland og de Forenede Arabiske Emirater. Dertil sælges deres produkter hos godt 2.000 forskellige forhandlere og partnere fordelt på 25 lande samt online.